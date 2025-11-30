明石家さんま、しみじみ「大変だったろうけど、頑張ってここまで書いたんだ」 モー娘。卒業・芸能界引退間近のメンバーから手紙【全文】
モーニング娘。'25の横山玲奈（24）が29日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』（毎週土曜 後10：00）を卒業した。この日は出演できず、明石家さんまらやリスナーに向けて手紙で感謝を伝えた。
【ライブ写真】アイドル全開！今月から開催の卒業ツアーで笑顔をみせる横山玲奈
横山は、メニエール病で休養中。『ヤンタン』卒業回に出演はならなかった。12月5日の横浜アリーナ公演をもって、羽賀朱音とグループを卒業、芸能活動を終了する。
手紙を代読した櫻井梨央は泣きそうに。さんまは「大変だったろうけど、頑張ってここまで書いたんだ」としみじみエールを送った。
■横山玲奈 ヤンタン卒業コメント全文
お久しぶりです。横山玲奈です。最後の最後にこのような形での出演になってしまい、ごめんなさい。ヤンタンのレギュラーを務めて約8年、本当にありがとうございました。今の私がいるのは、間違いなくヤンタンがあったからです。とても貴重な時間でした。今後はまったく別の道を進んでいくつもりですが、どの道を選んでも、ヤンタンレギュラーやってたから大丈夫だろうと自信があります。毎週どの仕事よりも緊張したり、反省することもありましたが、ここまでやってこれたのは、さんまさん、ショージさん、ライリー、そして楽しく聴いてくださっているヤン土リスナーさんがいるからです。本当に今までありがとうございました。今後のヤンタンも楽しみです。ファンの一人として聴きますね。
