¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬Âè£¹£¸²óÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾ÞÉôÌç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÎÁª½Ð¤Ï£²£¸Æü¡¢ÆüËÜ±Ç²èÀ½ºî¼ÔÏ¢ÌÁ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉôÌç¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥È¡Ê£±£µºî¡Ë¢ª¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡Ê£µºî¡Ë¤ÈÃÊ³¬¤ò¤Ø¤Æ¹Ê¤é¤ì¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Ë¼õ¾Þºî¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î°ËÆ£¤µ¤È¤ê¤µ¤ó¤¬£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤·¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥È¡¢¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤ë²ÄÇ½À¤ò²òÀâ¡£¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¤Û¤¦¤¬¼õ¾Þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È·¹¸þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤±¤É¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤âÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÈ¿±þ¤¬¤¤¤¤¡£¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ÎÎ¨Åª¤Ë¤Ï£µ£°¡ó¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ï¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸«¤¿¡©¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ë¤¿¤º¤Í¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï³°¹ñ¤Î¿Í¤Ë¤â¥¦¥±¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£