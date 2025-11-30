“記録”連発の&TEAM、LUNEに感謝 決意新たに「地に足つけて頑張りたい」
9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が30日、都内で『&TEAM 'Back to Life' FAN SHOWCASE』を開催。9人そろい、感謝を改めて伝えた。
【ライブ写真】&TEAMの武器…アクロバティックなコレオを披露
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。
2025年には、アジア10都市で約16万人を動員した自身初のアジアツアーを成功裏に終え、10月に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たし、初日113万枚、初週122万枚を記録。韓国デビューにおける活動では、現地音楽番組のチャートで3冠を達成した。日本では『第67回レコード大賞』で特別国際音楽賞を受賞した。
FUMAは「応援してくださった皆さんに改めて感謝を伝えたいと思います！いろんな功績を残すことができました。順風満帆な僕たちの物語ではなく、いろんなことがあった中で、LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の皆さん、スタッフの皆さんが応援してくれたおかげだと思うので、ありがとうございます」と改めて感謝を伝えた。
さらに、Kは「光栄なことばかり。賞をたくさんいただいたのですが、Japan to globalを掲げてから、行けるのかと思ったり、LUNEも不安だと思うのですが、一歩一歩、LUNEと一緒に前を進んだ結果だと思います。家族のような9人のメンバーとスタッフ、関係者、LUNE全員でいただいた生だと思うので、おごらずに地に足つけて頑張りたいと思います」と決意を新たにした。
また、『第76回NHK紅白歌合戦』への初受賞を決めた。LUNEからおめでとうコールが起こると、HARUAは「LUNEの皆さん、本当にありがとうございます。小さいころから毎年家族で見ていた番組ですし、初めて出場が決まって、家族も喜んでくれていて。おじいちゃん、おばあちゃんが特に楽しみにしていると満開の笑顔に。「1年を締めくくる大きなイベントだと思うので、僕たちの武器であるパフォーマンスで、まだ僕たちを知らないたくさんの方を魅了できればと思います」と意気込んだ。
続けて、JOは「トップアーティストの方々と同じ舞台に立つので、緊張するのですが、皆さんに愛される世界に羽ばたくアーティストに一歩でも近づけるように全力でパフォーマンスをしたいと思います」と力を込めた。
まさに飛躍の1年となった&TEAM。MAKIは「いろんな目標を達成することができた1年ですが、来年は行ったことのない国や地域、ヨーロッパやアメリカに行ってパフォーマンスするのがひとつの大きな目標なんじゃないかなと思います」と次なる目標を語った。
イベントでは「Lunatic」「MISMATCH」「Back to Life（Japanese ver.）」の3曲を披露。MCは、ドランクドラゴンの塚地武雅が務めた。
