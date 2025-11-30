人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が29日に自身のアメブロを更新。歯列矯正が間もなく終了することを明かした。

【映像】桃「もうこんなに動いてるのすごくない？」矯正の経過写真

この日、桃は「ついに、インビザラインが…残り4個に！」と切り出し「もう1ヶ月後には終わる！（予定）」とマウスピース矯正が間もなく終了することを報告。続けて「歯の変化も見て?!」と呼びかけ、矯正前と現在の歯並びを比較した写真を公開し「そろったぁぁぁぁー!!!」と喜びをつづった。

一方で「問題は、戻らないようにすること。なんだけどね。（矯正4回目の経験者が語る。）」と悩みを吐露。過去のブログを振り返り「下の歯が、何回やっても、戻る…！笑しつこい、しつこすぎる」とコメントし「もうこれ、私最後にする。どうなっても最後。これっきり。頑張るしかない。笑」と決意を述べた。

最後に「どうにか、今度こそはせっかく綺麗にした歯並びがキープできますように…」と願いをつづり「まだあと4週間あるから、もうちょっと綺麗になりそう！」と期待を寄せてブログを締めくくった。