Photo: SUMA-KIYO

最近、長年使ってきたマットレスがついにヘタってきて、寝心地の悪さを感じるようになっていました。

そろそろ買い替えようと思っていたところ、先月のAmazonセールでアイリスプラザの「高密度ポケットコイルマットレス」が安くなっているのを発見。価格が手頃でレビュー評価も高く、「これなら失敗しにくそう」と感じたため、思い切って購入しました。

約一ヶ月ほど使ってみたので、実際の寝心地や感じた点について、率直にお伝えしたいと思います。

カラダに合うマットの重要性

Photo: SUMA-KIYO

こちらが、アイリスプラザから発売されている「高密度ポケットコイルマットレス 16.5cm」。アイリスプラザは、家具や家電、寝具を幅広く扱うアイリスオーヤマの直販ブランドです。

このマットの一番の特徴は、シングルサイズで528個もの独立コイルを搭載しているところ（セミダブルは627個、ダブルは726個）。「点で身体を支える」構造になっているため、肩・腰・お尻などの凹凸に合わせて自然にフィットし、理想的な寝姿勢をキープしてくれます。

僕はApple Watchで毎晩睡眠ログをとっているのですが、以前のマットを使っていた頃よりも「深い睡眠」の時間がかなり増えました。

Photo: SUMA-KIYO

ここから書くことは個人的な感想ですが、約一ヶ月毎晩使用してみて一番感じているのは、朝起きたときの体調の良さです。特に、ここ一年ほどずっと悩んでいた右肩の痛みが明らかに改善してきました。もちろん、これだけが改善の理由とは言い切れませんが、マットの適度な反発のおかげで、痛めている右肩を下にして寝たときの負担が分散されているように感じます。

Photo: SUMA-KIYO

また、僕は腰に椎間板ヘルニアを二箇所抱えており、使い始めの一週間ほどは「少し柔らかいかな？」と腰への負担が気になる場面もありました。

ただ、10日ほど経つとカラダがマットの硬さに慣れたのか、これまで寝起きに頻繁に感じていた腰の痛みが、ほとんど気にならない状態に。マットレスを替えるだけでここまで変わるとは、正直驚いています。

玄関配送のありがたさ

Photo: SUMA-KIYO

マットの厚みは、Amazonでは16.5cmと20cmの2種類が販売されており、横幅のサイズはシングル（97cm）、セミダブル（120cm）、ダブル（140cm）の三種類があります。僕は今回、16.5cmのシングルサイズを購入しました。

Photo: SUMA-KIYO

そうそう、Amazonで購入して良かったと感じた点もありました。マットレスって、意外と重いんですよ。重さを測ったわけではありませんが、筋力には自信のある僕でさえ、玄関から寝室まで運ぶだけでもかなり苦労しました。もし、お店で購入して自分で持ち帰っていたらと思うと、正直ぞっとします。

配送会社さんには苦労をおかけしてしまいますが、玄関前まで届けてもらえるメリットはやはり大きいと感じました。

以上が、アイリスプラザの高密度ポケットコイルマットレスを一ヶ月使ってみた感想です。

マットレスとしては手頃な価格にもかかわらず、想像以上に睡眠の質が上がったので、今では「もっと早く替えておけば…」と思うほど。今のマットの寝心地に満足していない方は、一度試してみる価値があると思います。