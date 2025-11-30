松井玲奈が『わたあめみたいな香り』なのは何故…？まごうことなき〈いい女〉になるための必須アイテム

最近、私ったらいい女なんです。会う人会う人、「いいにおいがする。それも、わたあめみたいな甘い香り」。体臭がわたあめみたいな香りって、それはもう、まごうことなきいい女に違いありません。ええ。

というわけで、今月はいい香りをただよわせ、魅力的な人に近づくためのヘア＆ボディケア用品をご紹介。

わたあめみたいな香りの正体は…？ さて、先ほどのいい香りの正体。もちろん体臭なわけはなく、LUSHのヘアミスト「スーパーミルキー ヘアプライマー」を使っているおかげなんです。これ、髪につけるとほんのり、こってりとしたバニラを思わせる香りがします。時間が経つと甘い香りが柔らかく残り、わたあめのような儚い香りに変わるのです。しかも、つねに香るのではなく動いたり、極々近くに来たりしたときにだけふわっと上品に。 実はこのヘアミスト、スタッフさんが使っていてあまりにもいい香りだったので、「その、甘く香る素敵な香りはどこの香水ですか⁉」とつめ寄ったところ、こちらを教えてもらったのでした。出会いは突然、私のひとめぼれの香りでした。 今は髪を乾かした後につける瞬間が、一日の中でもっとも幸福感にあふれた時間になっています。 その昔、私も愛用に愛用を重ねていたボディファンタジーの「ボディスプレー コットンキャンディ」の香りが好きなかたは絶対に好みの香りだと思います。 香りばかりの話をしていますが、もちろんヘアミストとしても優秀で、保湿効果の高いアーモンドミルク、ココナッツミルク、オーツミルクを使用しているので乾燥が気になる冬の髪もしっかり保護してくれます。つけ心地は軽く、スプレーを2プッシュ手のひらに出して髪の毛につけると程よく香り、広がりも抑えてくれます。

お次はボディの乾燥対策。冬になるほど、足の乾燥が気になりませんか？ 私は気になります。特にかかとが乾燥していると、靴下を履いたときにガサガサと引っかかる。そんな乾燥を防ぐためにお風呂上がりに足に塗り込むのが、LUSHの「ピンクミント フットローション」。清涼感のある、スペアミントとペパーミントの香りが鼻に抜けるのがなんとも心地いい。

保湿クリームの中にはベタつきが気になるものもありますが、こちらはスッと肌になじむ。朝起きるとしっとりした肌が続いていて、しっかり水分チャージをしてくれるのがわかります。ミントの香りに包まれながらクリームで足をマッサージすると、心なしかむくみもしっかりケアできた気持ちになります。

かかとの角質ケアは、まずは肌を柔らかく保つことが重要。軽石などで定期的にケアをした後にこのクリームを使うと、冬場でもきれいなかかとを保つことができますよ。

香りのとりこに！使い続ける定番石けん

最後は長年愛用している「みつばちマーチ」。人気の石けんで、LUSHといえばこの商品を思い浮かべるかたも多いのではないでしょうか。私も一度使ってからその香りと、使用感のとりこになり、気がつけばバスルームにはいつもこの石けんがあります。

保湿効果にすぐれたはちみつが配合されていて、バスルームが一気に甘い香りに包まれます。つっぱり感のない洗い上がりは、乾燥しやすい冬にはもってこい。ボディだけでなく、小さくサイコロ状に切って手を洗うときにも使えます。

洗った後に肌に残る、ふんわりとした甘い香りにもうっとり。自分からいい香りがすると、それだけで気分が上がりますし、自分自身をいたわっている気持ちになって、心も体も癒やされるお気に入りの石けんです。

LUSHの製品は100%ベジタリアン、95%以上がヴィーガン対応で、成分はフレッシュなものをふんだんに使用しています。何より素晴らしいと思うのは、製品を作る際に動物実験をしていないこと。化粧品を作る際、その安全性を確かめるために動物が使用されていることが少なくありません。私自身、身のまわりのものすべてに対して「動物実験をしているかどうか」を基準に選ぶことができてはいません。ですが、ひとつでも環境や動物にやさしいものを日常に取り入れるアクションは、たとえ小さくても大切なことだと思います。

そういった視点からも私はLUSHの商品を愛し、これからも使っていきたいと考えています。

寒さが増して、乾燥も気になる季節。自分も環境もいたわりながら、魅力的な人になれるアイテムで新しい年を迎える準備をしてみませんか？

今月のアイテム

今回ご紹介したアイテムの詳細はこちら！





スーパーミルキーヘアプライマー 2860円（税込み）[100g]、5320円（税込み）[250g]/LUSH

ピンクミント フットローション 1380円（税込み）[45g]、4000円（税込み）[225g]/LUSH

みつばちマーチ(ソープ） 100g 870円（税込み）/LUSH

商品詳細 楽天で商品を見る 商品DATA

PROFILE

松井玲奈（まつい・れな）

愛知県出身。2008年デビュー。俳優として活躍する一方、執筆活動にも取り組み、小説・エッセイを刊行。最新作は、2025年3月発売の小説『カット・イン／カット・アウト』（集英社）。現在、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』にハーマイオニー・グレンジャー役で出演中。