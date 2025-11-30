俳優の塩野瑛久が３０日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。高校へ進学しなかった理由をぶっちゃけた。

この日は女優でモデルの長井短、はんにゃ・金田哲とトークを繰り広げた。塩野は高校へ進学しなかった理由を聞かれると、「まず頭がよくなかった。通知表に『１』が付かなかった。斜線なんですよ」とぶっちゃけた。

金田が「１が斜線に見えたんじゃなくて？」と首をかしげると、塩野は「シンプル斜線です。測定不能です。単純に行ってないから。授業日数で判断できないみたいな。自由人間過ぎて。自分が行きたい時間に行くってことをしてました」と説明した。

それでも高校へ進学したい気持ちもあったそうだが、「父親が倒れちゃいました、中学の時に。父親が倒れたタイミングで、もう高校行っても僕は続く気がしなかったんですよ。途中でリタイアしちゃうかもしれないなって思って。それだったら父親のサポートとして、クレープ屋で働いた方がいいかなってということでクレープ屋でずっと働いてた」と振り返っていた。

塩野は２０１３年にスーパー戦隊シリーズ「獣電戦隊キョウリュウジャー」で俳優デビュー。２４年放送の「光る君へ」に一条天皇役で、初のＮＨＫ大河ドラマ出演を果たした。