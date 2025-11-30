【Amazonブラックフライデー2025】SNSで話題のメディキューブ美顔器が1万円超引き！さらにおトクに買う裏ワザも【明日23:59まで】
SNSでも話題の大人気ビューティーデバイス
メディキューブ AGE-R ブースタープロ が、現在Amazonブラックフライデーで 29％OFF（25,600円） に！
参考価格：￥36,000
→Amazonブラックフライデー2025価格￥25,600【29％OFF】
36,000円−25,600円=10,400円引き。つまり、1万円超のセール価格に！
■さらにお得に買う裏ワザ！ポイントガッツリ上乗せチャンス！
メディキューブ AGE-R ブースタープロ はセール価格なうえ、さらにAmazonポイント1%の256ptがつくのですが…
そのうえ「【最大2,000ポイント】コスメポイントキャンペーン」対象商品なので、ポイントがさらに上乗せされるという大盤振る舞いっぷり！
このキャンペーンはエントリー後に対象のコスメ・ビューティ商品を3,000円(税込)以上購入すると、購入金額に応じて+2%〜5％ポイントがもらえるというもの。対象商品1万円以上は＋5%なので、セール価格の25,600円で購入すると1,280円分のポイントが獲得できる計算に！（上限2000ポイント）
エントリーしないともらえないので必ずポチっとしておきましょう！
これだけお得なキャンペーンが併用できるのはAmazonブラックフライデーセールならでは。泣いても笑っても12/1 23:59でAmazonブラックフライデーは終了。セール終了後は価格が戻ってしまうことが予想されます。気になっていた人は早めのチェックがおすすめです！
■話題の理由は「多機能」と「使いやすさ」
メディキューブ AGE-R ブースタープロは、最近SNSでもよく見かける“多機能美顔器”として注目されています。見かけた人も多いのでは？
11月30日現在のAmazon美顔器売れ筋ランキングでも1位。レビューは2800件超えで★4.4と超高評価！
▼人気の理由（スペック面）
4つのメインモード
3段階のレベル調整
アプリ連携で機能追加
軽量155gで扱いやすい
日本語の取扱説明書つき
高級感あるデザインでギフトにも◎
という点。
SNSでは、
「ブラックフライデーで買った！」という購入報告が多くポストされている模様（それだけおトクってことですね！）。多機能だけど操作はシンプルという使い勝手を推す声や、軽いから“旅行にも持って行きやすい”という人も多い様子。
※感じ方には個人差があります。
■メディキューブの爆売れ美容液もセール中！
過去1カ月で2万点以上売れているメディキューブの超人気美容液もブラックフライデーセールで20％オフになっています！
▶メディキューブ PDRNピンクアンプル 10,000ppm配合 美容液 medicube pink peptide serum
●過去価格￥2,800→Amazonブラックフライデー価格￥2,240【20%OFF!】
こちらもコスメポイントキャンペーン対象なので、美容液等を購入する際はエントリーをお忘れなく！
