ホンダらしさ全開!! 3代目シビックはBMC MINI、初代VWゴルフと並ぶコンパクトハッチの名車

今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第83回目に取り上げるのは1983年にデビューした3代目ホンダシビックだ。

ホンダはクルマ界の常識を超越

ホンダ技研工業（以下ホンダ）は、1963年に四輪事業に進出。初の市販モデルは軽トラックのT360。軽トラながら、そのエンジンは日本初のDOHCといういわくつき。さらに同年からF1に初参戦を開始するなど、既存の常識を覆すメーカーだ。二輪レースに参戦して実績を残していたとは言え、四輪の市販車も商用車だけというなかで、四輪モータースポーツの最高峰であるF1に参戦するのは、無謀であるとも言われていたが、その後の活躍は周知のとおり。型破りなホンダの思想＝創始者の本田宗一郎氏の理念なのだが、世界的に見ても稀有な存在だ。

ホンダ初の4輪市販車は軽トラのT360。日本初のDOHCエンジンを搭載

シビックがホンダの名を世界に広めた

四輪の市販モデルでホンダの名前を世界的に知らしめたのが1972年にデビューした初代シビックだ。ホンダ初の小型乗用車である空冷エンジン搭載のホンダ1300の失敗した後の登場した初代シビックはコンパクトハッチバック（3ドア／5ドア）と4ドアセダンをラインナップし、日本ではトヨタカローラ、日産サニーに果敢に挑んだ。

当時世界で最も厳しい環境基準であるアメリカのマスキー法にCVCCエンジンでいち早く適合させたのはホンダで、その効果もあり世界的なヒットモデルとなった。初代シビックは日本でも1972〜1979年までに約70万台を販売し、ホンダの大躍進に貢献した。

初代シビックは日本だけでなく世界中でヒット

初代に比べて2代目は台数減

その大成功を収めた初代の後を受けて1979年に登場した2代目は、初代のキープコンセプトで登場。サイズアップを含めクルマは進化していたが、販売面では初代のような成功を収めることはできなかった。「ヒットした次のモデルは難しい」というのはクルマ界の不文律のようなもので、各メーカーとも頭を悩ませる。キープコンセプトは変わらない安心感が評価されれば成功の要因になるのだが、変わり映えがしない、新鮮さがないなどと判断されれば失敗の要因となる。まさに諸刃の剣なのだ。クルマ界で2代続けてヒットさせることは本当に難しい。そして2代目シビックは、キープコンセプトが効果的ではなかった、もっと言えば仇となった一例と言える。

2代目シビックは1979年から1983年までに約28万台。初代は7年、2代目は4年と販売期間が違うが、初代が約8万7500台／年に対し、2代目は約7万台／年。年間2万代弱の差はそれほどでもないように感じる。実際にはホンダとしては成功したと主張するかもしれないが、1980年代に入り日本車の新車販売台数が伸びているということを考えると、2代目の減少度合いが大きく映る。

質感アップ、ボディの大型化などはあったがキープコンセプトで新鮮味がなかった2代目

開発開始から2年で市販モデルがデビュー

今回紹介する3代目シビックの開発は1981年にスタート。当時の新型車の開発は4〜5年というのが平均的と認識しているが、3代目シビックは1983年デビューだから開発期間は実質2年と大幅に短い。特殊なケースかと思って調べてみると、2代目シビックも開発がスタートしたのはなんとデビュー2年前。

今でこそ日本車のフルモデルチェンジサイクルは5〜6年と長くなっているが、1980年代はほぼ4年サイクルでフルモデルチェンジしていたため、新型車が出てまもなくすると次期型の開発がスタートするというのが定石だった。しかしこれはホンダ、特にシビックに関して言えば当てはまらない。2代目から3代目への大掛かりなフルモデルチェンジ内容を見る限り、よくその短期間でまとめ上げたなと改めて感心する。

開発期間はわずか2年という異例のスピードで登場した3代目シビック

無駄とも思える開発姿勢

前述のとおり、2代目で販売台数を落としたこともありシビックのフルモデルチェンジに際してホンダにとって重要命題は販売増。それを実現するためにはどうすればいいのか。シビックは世界89カ国で販売されているホンダのグローバルカーであるがゆえ、仕向け地によって求められるものが違うという点がエンジニアの大きな葛藤となっていた。

シビックセダンはコンパクトセダンとして実用的だったが少々地味だった!?

3代目シビックは3ドアハッチバック、4ドアセダン、5ドアハッチバック、バラードスポーツCR-X（シビックよりも先にデビュー）、バラード（4ドアセダン）をひとつのシリーズとして位置付けて開発。

シリーズでバリエーションを設ける場合、基本となるモデルをベースに枝葉となるモデルを開発していくというのが常套手段ながら、ホンダはそれぞれのモデルが別チームで独自に開発を進めていったというから驚く。最終的には効率、コストの問題から各モデルですり合わせをして共通部品、専用部品を吟味したというが、3ドア、4ドア、5ドアにそれぞれ専用プラットフォームが与えられていた。今のクルマ界では考えられないこの無駄とも思える開発姿勢こそホンダらしさであり、当時のホンダの魅力であり勢いだったと思う。

5ドアのシビックシャトルは海外ではシビックワゴンと言う車名で販売

ホンダのFFに対する矜持

ホンダは早くからFF（前輪駆動）に着手し、初代シビックはFFで登場。近代のクルマ界でFFの開祖はBMCのMINIと言われるが、FFを大きく進化させたのはホンダの貢献度は高い。

1970年代後半以降、世界のクルマ（特にコンパクトカー）が次から次へとスペース効率が高く、FRに比べて部品点数が少ないFFにシフトしてきた。そんななか、ホンダは3代目シビックを開発するにあたり、「FFの新たなステージ」を目指した。

ホンダのFF技術は当時世界でも最高峰レベルにあり、3代目シビックではFFの新たな境地を開拓

現行フィットよりもコンパクト

シビックは2代目で愛称が着けられ、2代目はスーパーシビックだったが、3代目はワンダー（WANDER：驚きを意味する）。3代目シビックといわれてもピンとこなくても、ワンダーシビックと言えばだれもがわかるほどその愛称は浸透。

3代目シビック3ドアハッチバックのボディサイズは、全長3810×全幅1630×全高1340mm。現行フィットが全長3995×全幅1695×全高1540mmだから、そのフィットよりもコンパクト。当時の日本車は全幅1700mmを超えるクルマが少なかったこと、コンパクトカーは軒並み全長4000mm以下だったこともあり特別小さいとは思わなかった。

ホンダのベーシックコンパクトのフィットこそ元来のシビックのコンセプトを踏襲するモデル

今のシビックはシビックじゃない、というイメージを持っている人は多いがそれもそのはず、現行シビックは全長4560×全幅1800×全高1415mm。時代の流れ、北米でのニーズとはいえ、シビックと名乗っているだけでまったくの別グルマというのは否めない。これはいい悪いではなく、オールド世代の率直な意見だろう。

現行シビックの出来は素晴らしいが、大きすぎて購入を回避する人もいる

3ドアハッチバックのデザインが秀逸!!

バラード系を除けばシビックシリーズとしては3ドアハッチバック、4ドアセダン、5ドアハッチバックのシャトルの3タイプをラインナップしていたが、一番人気は3ドアハッチバックだった。

この3ドアハッチバックの最大の魅力は、そのエクステリアデザインにある。空力を考えた低いボンネット、コンパクトハッチとしては低い1340mmの全高が醸し出すスポーティ感、美しくかつ伸びやかさを感じさせるルーフライン（ホンダは弾丸シェイプと表現）、スパッと切り立ったリアエンドなど、筆者個人的な感想を言わせてもらうと、1980年代前半の世界のコンパクトハッチバックで最も秀逸なデザインだと思っている。

このルーフラインが素晴らしい!! 弾丸シェイプでスポーティさを好演出

初代、2代目シビックは大衆車的な親しみ感、かわいらしさがあったのに対し、3代目シビックはひとクラスもふたクラスも上の高級感を持っていた。それと同時にルーフラインに代表される美しさは特筆で、おまけにスポーティさも持ち合わせていた。実車を見たのは高校生の時だったが、2代目とのギャップに驚かされた。実は3代目シビックは、自動車として初めて『グッドデザイン賞』を受賞したモデルでもある。

リアハッチ部分はスパッと切り落とされたデザインを採用。ブラックアウトされているのも質感が高く見える要因

その一方で4ドアセダンはピラー類が立ちすぎていてキャビンがやたらと目立って不格好。3代目で新設された5ドアのシャトルについては、同じハッチバックでも間延びしている。3ドアハッチバックとルーフラインが違っていて洗練されていなかったのでカッコ悪い。 これは筆者の個人的な感想だが、的外れではないと思う。

現在コンパクトハッチバックの3ドアモデルはGRヤリスくらいで5ドアが当たり前なのだが、当時のコンパクトハッチバックは3ドアが人気だった。

ラゲッジの実用性を重視した結果、似て非なるデザインとなったシビックシャトル

小さなボディに広い室内

ホンダにはMM思想というのがある。MMとはMan-Maximum・Mecha-Minimum）の略で、「人のスペースは最大に、メカニズムのためのスペースは最小に」という意味だ。これは現在のホンダ車でも一貫している『人間中心』というホンダのクルマづくりの基本思想で、MM思想の原点は1967年デビューのN360と言われているが、ホンダがMM思想という言葉を初めて提唱したのが3代目シビックだった。

フロントシートのシートバックを倒せばフルフラットに近いスペースが出現

3代目シビックの室内は、全長4mを切るコンパクトハッチバックとは思えないほど広々していた。特にリアシートの居住性はクラスナンバーワンで、リアシートは前後に100mmスライドし、シートバックは9段階の調節が可能というひとクラス上の快適性を持っていた。ただし、居住空間を重視した代償として当然ながらラゲッジは狭かった。

インパネのデザインも洗練されていてオシャレ。女子ウケもバッチリだった。当時の女子大生などは、ソアラ、セリカXX、プレリュードなどの影響で目が肥えていたため、ハッチバックの人気は低かったが、3代目シビックだけは別格だった。シビックに乗っている男性はオシャレというイメージすらあった。

すっきりとセンスよくまとめられたインパネは上品さがある

エンジンは新開発

前述のとおりプラットフォームは3種類、そしてエンジンは新開発の直4エンジンを搭載。その新エンジンの排気量は1.3Lと1.5L。4連アルミシリンダー、クロスフロー12バルブで上級モデルにはPGM-FIが組み合わされ、燃費向上用ACGコントロールなどが装備された。トランスミッションには5MT（最廉価グレードは4MT）、3ATのほか最上級グレードには3速ATオーバードライブ付ホンダマチックも用意されていた。

新世代のFFを実現するために新開発エンジンを搭載

ボンネットを低くするためにフロントサスに工夫が施されたほか、ホンダが新世代のFFを標榜するだけあって、サスペンションチューニングにもこだわりを見せ走りの気持ちよさも追求。

極めつけは、1984年に1.6L、直4DOHCの追加したこと。これによりシビックのスポーツイメージは最強レベルに高まった。DOHC搭載グレードはSiと呼ばれ、DOHCのカムカバーがボンネットに干渉しないようパワーバルジが設けられていた。ノーマルとのちょっとした差が大きなステイタスでもあった。

ボンネットの助手席側にあるパワーバルジがDOHCの証

CMが秀逸!!

ホンダは自動車メーカーのなかでTV CMが秀逸なので有名。クルマを直接アピールするよりもイメージを優先していた感が強い。そしてそのTV CMに欠かせないのがBGMで、楽曲選びがホントにうまい。

1980年代のホンダのTV CMではプレリュードのボレロ（モーリス・ラヴェル）が有名だが、3代目シビックの『What a Wonderful World』（邦題：この素晴らしき世界）も人気が高い。この曲を聴くとワンダーシビックを思い出すという人は多いハズだ（逆もしかり）。筆者などは今でもそうだ。

3ドアハッチバックはツートーンカラーも人気だった

草原にたたずむ赤いシビック3ドアハッチバック、画面はセピア色に処理され、郷愁を誘う。そしてジャズ界のレジェンド、サッチモことルイ・アームストロングのしゃがれた渋い歌声が流れ、「What a Wonderful World」の文字。派手さはないが、とても印象に残るCMで、YouTubeではそのCMを見ることができるのでぜひとも検索して懐かしんでほしい。

現代の技術で復刻を願う!!

コンパクトハッチバックの世界的名車と言えば、FFの開祖のBMC MINI、機能性と走りのバランスに優れ世界に衝撃を与えた初代VWゴルフというのは定番だが、ホンダらしさ全開で当時のFF潮流の一歩先を目指しそれを実現した3代目のワンダーシビックは、コンパクトハッチバックの老舗である欧州メーカーにも、デザイン、パッケージング、FFの走りなどすべての点で影響を与えていて、両車に勝とも劣らない存在と言ってもいいと思う。

何よりも効率よりも目標に向けて邁進するホンダらしさが全開なのも今となっては凄いことだし、微笑ましい。

ワンダーシビックのデザインを現在の技術でオマージュしたコンパクトハッチを登場させてほしいと思っているのは筆者だけではないはずだ。

ワンダーシビックのデザインをBEVで復刻させるのもいい!!

【3代目シビック3ドアハッチバック25i（5MT）主要諸元】

全長：3810mm

全幅：1630mm

全高：1340mm

ホイールベース：2380mm

車両重量：815kg

エンジン：1488cc、直4SOHC

最高出力：100ps/5800rpm

最大トルク：13.2kgm/4000rpm

価格：118万9000円

最廉価モデルはバンパーが黒の樹脂製でシンプルな鉄チン仕様

【豆知識】

初代は2代目シビック、2代目は3代目シビックの姉妹車。2代目バラードのスポーツモデルとして初代CR-Xが登場した。シビックの4ドアセダンと主要コンポーネントを共用していたが、デザイン面ではシビックが固定ライトだったのに対してバラードはセミリトラクタブルヘッドライトが与えられ差別化されていた。コンパクトセダンでは、カローラ、サニーの牙城を切り崩すのは難しく、バラードは2代目を持って消滅。

バラードの4ドアセダンは姉妹車ながらシビックの4ドアセダンよりも高級感が与えられていた

市原信幸

1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師（旧ペンネームは池沢さとし）先生の漫画『サーキットの狼』（『週刊少年ジャンプ』に1975〜1979年連載）に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社（現講談社ビーシー）に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。

写真／HONDA

【画像ギャラリー】ワンダーシビックのデザインの秀逸さに今更ながら驚く!!（20枚）