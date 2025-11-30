2023年の覇者レイカーズはホームでスパーズと激突／NBAカップ2025準々決勝対戦カード
今年で3度目の開催となった「エミレーツNBAカップ2025」（旧インシーズン・トーナメント）は、11月29日（現地時間28日、日付は以下同）がグループプレー最終日となり、計8チームが準々決勝へと駒を進めた。
今後は12月10日と11日に準々決勝が行われ、14日の準決勝と17日の決勝は、ネバダ州ラスベガスにあるTモバイル・アリーナで開催される。
グループプレーで各チームが4試合をこなし、イースタン・カンファレンスではグループBのオーランド・マジック（4勝0敗／得失点差＋64）が第1シードを獲得。第2シードにはグループAのトロント・ラプターズ（4勝0敗／得失点差＋55）、第3シードはグループCのニューヨーク・ニックス（3勝1敗／得失点差＋35）、ワイルドカードにグループCを2位で終えたマイアミ・ヒート（3勝1敗／得失点差＋49）が入った。
一方のウェスタン・カンファレンスでは、第1シードがグループAを4勝0敗の得失点差＋75で終えたオクラホマシティ・サンダー。グループB首位のロサンゼルス・レイカーズ（4勝0敗／得失点差＋46）が第2シード、グループC首位のサンアントニオ・スパーズ（3勝1敗／得失点差＋26）が第3シードで続き、グループAで2位のフェニックス・サンズ（3勝1敗／得失点差＋31）がワイルドカードを手にした。
今年のNBAカップにおける準々決勝の組み合わせは下記のとおり。昨年の覇者ミルウォーキー・バックスはグループプレー敗退も、準優勝に終わったサンダーと、2023年の初代王者レイカーズが一発勝負のノックアウトラウンドへ進出している。
※日付はいずれも日本時間、右側がホームチーム
Time to fill out your bracket!
The Knockout Rounds of the @emirates NBA Cup begin Tuesday, Dec. 9 on @NBAonPrime. pic.twitter.com/Jkw4x3nR3b
- NBA Communications (@NBAPR) November 29, 2025
◆■エミレーツNBAカップ2025 準々決勝の組み合わせ
・12月10日：イースタン・カンファレンス
マイアミ・ヒート対オーランド・マジック
ニューヨーク・ニックス対トロント・ラプターズ
・12月11日：ウェスタン・カンファレンス
フェニックス・サンズ対オクラホマシティ・サンダー
サンアントニオ・スパーズ対ロサンゼルス・レイカーズ
