[11.30 J1第37節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:山本雄大

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 福森晃斗

DF 16 伊藤槙人

MF 4 ユーリ・ララ

MF 8 山根永遠

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 15 伊藤翔

MF 48 新保海鈴

MF 76 山田康太

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 24 ヤクブ・スウォビィク

DF 30 山崎浩介

MF 14 中野嘉大

MF 20 村田透馬

MF 34 小倉陽太

MF 39 遠藤貴成

MF 90 アダイウトン

FW 7 鈴木武蔵

FW 91 ルキアン

監督

三浦文丈

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 50 鈴木義宜

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 5 アピアタウィア久

MF 8 米本拓司

MF 27 山田楓喜

MF 29 奥川雅也

MF 32 齊藤未月

MF 44 佐藤響

MF 88 グスタボ・バヘット

FW 93 長沢駿

監督

チョウ・キジェ