横浜FCvs京都 スタメン発表
[11.30 J1第37節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 16 伊藤槙人
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 15 伊藤翔
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 30 山崎浩介
MF 14 中野嘉大
MF 20 村田透馬
MF 34 小倉陽太
MF 39 遠藤貴成
MF 90 アダイウトン
FW 7 鈴木武蔵
FW 91 ルキアン
監督
三浦文丈
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 5 アピアタウィア久
MF 8 米本拓司
MF 27 山田楓喜
MF 29 奥川雅也
MF 32 齊藤未月
MF 44 佐藤響
MF 88 グスタボ・バヘット
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
※14:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 16 伊藤槙人
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 15 伊藤翔
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 30 山崎浩介
MF 14 中野嘉大
MF 34 小倉陽太
MF 39 遠藤貴成
MF 90 アダイウトン
FW 7 鈴木武蔵
FW 91 ルキアン
監督
三浦文丈
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 5 アピアタウィア久
MF 8 米本拓司
MF 27 山田楓喜
MF 29 奥川雅也
MF 32 齊藤未月
MF 44 佐藤響
MF 88 グスタボ・バヘット
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ