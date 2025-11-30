東京Vvs鹿島 スタメン発表
[11.30 J1第37節](味スタ)
※14:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
MF 2 深澤大輝
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 16 平川怜
MF 19 松橋優安
MF 26 内田陽介
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
DF 55 吉田泰授
MF 17 稲見哲行
MF 20 食野壮磨
FW 13 山田剛綺
FW 27 白井亮丞
FW 37 川崎修平
FW 38 唐山翔自
監督
城福浩
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 7 小川諒也
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 13 知念慶
MF 18 エウベル
MF 40 鈴木優磨
FW 9 レオ・セアラ
FW 11 田川亨介
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 4 千田海人
DF 23 津久井佳祐
DF 28 溝口修平
MF 14 樋口雄太
MF 20 舩橋佑
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 34 徳田誉
監督
鬼木達
