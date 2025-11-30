[11.30 J1第37節](Gスタ)

※14:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 6 望月ヘンリー海輝

MF 7 相馬勇紀

MF 15 ミッチェル・デューク

MF 18 下田北斗

MF 19 中山雄太

MF 26 林幸多郎

MF 88 中村帆高

FW 9 藤尾翔太

控え

GK 44 新井栄聡

DF 50 岡村大八

MF 8 仙頭啓矢

MF 11 増山朝陽

MF 16 前寛之

MF 31 ネタ・ラヴィ

FW 20 西村拓真

FW 49 桑山侃士

FW 90 オ・セフン

監督

黒田剛

[名古屋グランパス]

先発

GK 16 武田洋平

DF 3 佐藤瑶大

DF 13 藤井陽也

DF 70 原輝綺

MF 2 野上結貴

MF 7 和泉竜司

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 18 永井謙佑

MF 33 菊地泰智

FW 77 キャスパー・ユンカー

控え

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 6 河面旺成

DF 20 三國ケネディエブス

DF 55 徳元悠平

MF 8 椎橋慧也

MF 30 杉浦駿吾

MF 32 鈴木陽人

MF 41 小野雅史

FW 22 木村勇大

監督

長谷川健太