町田vs名古屋 スタメン発表
[11.30 J1第37節](Gスタ)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 15 ミッチェル・デューク
MF 18 下田北斗
MF 19 中山雄太
MF 26 林幸多郎
MF 88 中村帆高
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 44 新井栄聡
DF 50 岡村大八
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 16 前寛之
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 20 西村拓真
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 70 原輝綺
MF 2 野上結貴
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 33 菊地泰智
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 6 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
DF 55 徳元悠平
MF 8 椎橋慧也
MF 30 杉浦駿吾
MF 32 鈴木陽人
MF 41 小野雅史
FW 22 木村勇大
監督
長谷川健太
