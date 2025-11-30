[11.30 J1第37節](レモンS)

※14:00開始

主審:長峯滉希

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 31 真田幸太

DF 4 舘幸希

DF 32 松村晟怜

DF 66 松本大弥

MF 7 小野瀬康介

MF 14 茨田陽生

MF 17 田村蒼生

MF 28 太田修介

MF 47 中野伸哉

FW 10 鈴木章斗

FW 72 二田理央

控え

GK 81 吉田舜

DF 8 大野和成

DF 22 大岩一貴

DF 33 高橋直也

MF 15 奥野耕平

MF 18 池田昌生

MF 37 鈴木雄斗

MF 77 石井久継

FW 20 石橋瀬凪

監督

山口智

[清水エスパルス]

先発

GK 1 沖悠哉

DF 28 吉田豊

DF 66 住吉ジェラニレショーン

DF 70 高木践

MF 7 カピシャーバ

MF 14 山原怜音

MF 21 矢島慎也

MF 23 北川航也

MF 33 乾貴士

MF 98 マテウス・ブエノ

FW 38 高橋利樹

控え

GK 16 梅田透吾

DF 4 蓮川壮大

DF 5 北爪健吾

MF 8 小塚和季

MF 11 中原輝

MF 19 松崎快

MF 47 嶋本悠大

FW 15 千葉寛汰

FW 50 アルフレド・ステファンス

監督

秋葉忠宏