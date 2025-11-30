湘南vs清水 スタメン発表
[11.30 J1第37節](レモンS)
※14:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 32 松村晟怜
DF 66 松本大弥
MF 7 小野瀬康介
MF 14 茨田陽生
MF 17 田村蒼生
MF 28 太田修介
MF 47 中野伸哉
FW 10 鈴木章斗
FW 72 二田理央
控え
GK 81 吉田舜
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 33 高橋直也
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
MF 77 石井久継
FW 20 石橋瀬凪
監督
山口智
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 28 吉田豊
DF 66 住吉ジェラニレショーン
DF 70 高木践
MF 7 カピシャーバ
MF 14 山原怜音
MF 21 矢島慎也
MF 23 北川航也
MF 33 乾貴士
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 5 北爪健吾
MF 8 小塚和季
MF 11 中原輝
MF 19 松崎快
MF 47 嶋本悠大
FW 15 千葉寛汰
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
秋葉忠宏
