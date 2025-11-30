[11.30 J1第37節](JFEス)

※14:00開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 13 金山隼樹

DF 2 立田悠悟

DF 18 田上大地

DF 43 鈴木喜丈

MF 8 江坂任

MF 14 田部井涼

MF 27 木村太哉

MF 28 松本昌也

MF 39 佐藤龍之介

MF 41 宮本英治

FW 99 ルカオ

控え

GK 49 スベンド・ブローダーセン

GK 77 川浪吾郎

DF 26 本山遥

MF 3 藤井海和

MF 17 末吉塁

MF 19 岩渕弘人

MF 33 神谷優太

MF 50 加藤聖

FW 98 ウェリック・ポポ

監督

木山隆之

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 28 根本健太

DF 88 長沼洋一

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 43 肥田野蓮治

FW 99 イサーク・キーセ・テリン

控え

GK 16 牲川歩見

DF 26 荻原拓也

DF 34 藤原優大

MF 6 松本泰志

MF 10 中島翔哉

MF 21 大久保智明

MF 39 早川隼平

MF 44 H. Ueki

FW 12 チアゴ・サンタナ

監督

マチェイ・スコルジャ