岡山vs浦和 スタメン発表
[11.30 J1第37節](JFEス)
※14:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 13 金山隼樹
DF 2 立田悠悟
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 39 佐藤龍之介
MF 41 宮本英治
FW 99 ルカオ
控え
GK 49 スベンド・ブローダーセン
GK 77 川浪吾郎
DF 26 本山遥
MF 3 藤井海和
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 33 神谷優太
MF 50 加藤聖
FW 98 ウェリック・ポポ
監督
木山隆之
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 28 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 43 肥田野蓮治
FW 99 イサーク・キーセ・テリン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 34 藤原優大
MF 6 松本泰志
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 39 早川隼平
MF 44 H. Ueki
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ
