横浜FMvsC大阪 スタメン発表
[11.30 J1第37節](日産ス)
※14:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 31 木村凌也
DF 16 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
DF 35 関富貫太
DF 44 トーマス・デン
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 37 ジョルディ・クルークス
FW 48 谷村海那
控え
GK 19 朴一圭
DF 33 諏訪間幸成
MF 18 オナイウ情滋
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 41 松村晃助
MF 45 ジャン・クルード
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 16 奥田勇斗
DF 22 高橋仁胡
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 13 中島元彦
MF 48 柴山昌也
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 8 香川真司
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
FW 29 古山兼悟
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
