[11.30 J1第37節](U等々力)

※14:00開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 98 山口瑠伊

DF 4 ジェジエウ

DF 5 佐々木旭

DF 7 車屋紳太郎

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 6 山本悠樹

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 伊藤達哉

MF 19 河原創

MF 23 マルシーニョ

FW 9 エリソン

控え

GK 1 チョン・ソンリョン

GK 21 安藤駿介

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

DF 27 神橋良汰

DF 30 野田裕人

MF 16 大関友翔

MF 34 山市秀翔

MF 41 家長昭博

FW 38 神田奏真

監督

長谷部茂利

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 14 田中聡

MF 15 中野就斗

MF 30 トルガイ・アルスラン

MF 32 越道草太

MF 39 中村草太

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 21 田中雄大

DF 3 山崎大地

DF 13 新井直人

MF 18 菅大輝

MF 25 茶島雄介

FW 17 木下康介

FW 41 前田直輝

FW 51 加藤陸次樹

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

監督

ミヒャエル・スキッベ