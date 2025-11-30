川崎Fvs広島 スタメン発表
[11.30 J1第37節](U等々力)
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 4 ジェジエウ
DF 5 佐々木旭
DF 7 車屋紳太郎
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 6 山本悠樹
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 1 チョン・ソンリョン
GK 21 安藤駿介
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 27 神橋良汰
DF 30 野田裕人
MF 16 大関友翔
MF 34 山市秀翔
MF 41 家長昭博
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 32 越道草太
MF 39 中村草太
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 4 ジェジエウ
DF 5 佐々木旭
DF 7 車屋紳太郎
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 6 山本悠樹
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 1 チョン・ソンリョン
GK 21 安藤駿介
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 30 野田裕人
MF 16 大関友翔
MF 34 山市秀翔
MF 41 家長昭博
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 32 越道草太
MF 39 中村草太
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ