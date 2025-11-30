新潟vs柏 スタメン発表
[11.30 J1第37節](デンカS)
※14:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 田代琉我
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 7 谷口海斗
MF 8 白井永地
MF 14 小原基樹
MF 22 新井泰貴
FW 30 奥村仁
FW 41 長谷川元希
控え
GK 1 藤田和輝
DF 31 堀米悠斗
DF 35 千葉和彦
DF 77 舩木翔
MF 33 高木善朗
MF 46 笠井佳祐
MF 48 大竹優心
FW 55 マテウス・モラエス
FW 65 ブーダ
監督
入江徹
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 3 ジエゴ
MF 8 小泉佳穂
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
MF 32 山之内佑成
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
控え
GK 29 永井堅梧
DF 22 野田裕喜
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 14 小屋松知哉
MF 19 仲間隼斗
MF 24 久保藤次郎
MF 28 戸嶋祥郎
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
