[11.30 J1第37節](ベススタ)

※14:00開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 20 安藤智哉

DF 29 前嶋洋太

DF 47 橋本悠

MF 6 重見柾斗

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 22 藤本一輝

MF 88 松岡大起

FW 27 碓井聖生

控え

GK 1 永石拓海

DF 2 湯澤聖人

DF 5 上島拓巳

DF 37 田代雅也

MF 8 紺野和也

MF 25 北島祐二

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 17 ウェリントン

FW 50 佐藤颯之介

監督

金明輝

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 20 中谷進之介

MF 13 安部柊斗

MF 17 山下諒也

MF 27 美藤倫

MF 44 奥抜侃志

MF 51 満田誠

FW 23 デニス・ヒュメット

控え

GK 18 荒木琉偉

DF 5 三浦弦太

DF 15 岸本武流

DF 67 佐々木翔悟

MF 10 倉田秋

MF 16 鈴木徳真

MF 38 名和田我空

FW 8 食野亮太郎

FW 42 南野遥海

監督

ダニエル・ポヤトス