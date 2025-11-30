福岡vsG大阪 スタメン発表
[11.30 J1第37節](ベススタ)
※14:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 27 碓井聖生
控え
GK 1 永石拓海
DF 2 湯澤聖人
DF 5 上島拓巳
DF 37 田代雅也
MF 8 紺野和也
MF 25 北島祐二
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 17 ウェリントン
FW 50 佐藤颯之介
監督
金明輝
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
MF 51 満田誠
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 67 佐々木翔悟
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 38 名和田我空
FW 8 食野亮太郎
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス
