神戸vsFC東京 スタメン発表
[11.30 J1第37節](ノエスタ)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 2 飯野七聖
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 本多勇喜
DF 23 広瀬陸斗
DF 24 酒井高徳
DF 31 岩波拓也
MF 18 井出遥也
MF 25 鍬先祐弥
FW 27 エリキ
FW 29 小松蓮
監督
吉田孝行
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 8 高宇洋
MF 22 遠藤渓太
MF 28 野澤零温
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 31 小林将天
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
DF 99 白井康介
MF 7 安斎颯馬
MF 27 常盤亨太
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 14 山下敬大
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
