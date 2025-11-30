声優・大西亜玖璃、人生2度目の水着撮影で“毎日3食ご飯” 準備したこと明かす「どんどん体が痩せていってしまうタイプで」【LONG VACATION】
【モデルプレス＝2025/11/30】声優の⼤⻄亜玖璃が30日、都内で行われた写真集「LONG VACATION」（講談社）の発売記念会見に出席。水着撮影のために準備したことを明かした。
【写真】「ラブライブ！」人気声優、美肌のぞく寝そべりショット
同写真集の撮影の舞台は南国ベトナム。開放的な環境の中、突然の⾬に降られるハプニングでさえ楽しんでしまう明るくいきいきとした姿が満載。さらに⼈⽣で2度⽬の⽔着姿に挑戦するなど、貴重なショットたっぷり詰め込んだ作品に仕上がっている。タイトルの“LONG VACATION”には、「⻑期休暇」という意味があり、⼈気者ゆえに多忙な⽇々の中、ひと時の余暇を満喫する彼⼥と⼀緒に旅をする。“等⾝⼤の⼤⻄亜玖璃”を⾝近に感じられる、珠⽟の⼀冊となっている。
自身3年ぶりとなる写真集が発売された心境を尋ねられた大西は「もう（発売日の）11月28日を迎えてしまって、“発売になったのかな？”というのが正直な気持ちです。発売を発表してからあっという間で、ファンのみなさんも『どんな写真集になるんだろう』と心待ちにしてくださっていたので、こうして無事に発売することができてホッとしています」と吐露。3年ぶりの写真集発売に至ったきっかけについては「事務所にすてきなお問い合わせをいただいたので（笑）、お仕事を受けさせていただきました」と笑いつつ、「（過去に）2冊出させてもらっていて、こんなにたくさん出せるとは思ってなかったので、（また写真集を出せるとは）夢でも思い描かないぐらいになってたので、お話いただけて本当にありがたかったなって思ってます」とオファーを喜んだ。
お気に入りには赤い浴衣を着て振り返っているカットを挙げ「ベトナムで浴衣ということで、ちょっと異国な雰囲気で日本の和の衣装の浴衣を着るというのがすごい新鮮だなと思って選ばせていただいたのと、あと私は首が長いのがちょっとコンプレックスだったりして、洋服だとミスマッチになってしまうことも多かったりするんですが、浴衣だとビシッと決まってる感じがして、自分に似合う服だなと思っています」と満足げな表情を浮かべた。
今回、写真集としては初収録となる水着姿を披露したが、体づくりなど事前に準備をしたことはあるか尋ねられると「特に何もしていないというのが正直なところなんですけど、どちらかといえば私は食べていかないとどんどん体が痩せていってしまうタイプで、どんどん体重が下がってしまうので、とにかく毎日3食ご飯を食べようというのは心がけていました」と告白。「あとはベトナムで撮影だったので、日焼け対策というか、めちゃめちゃ日焼け止めを塗って臨んではいたんですけど、とっても日焼けしました（笑）」と回顧した。
水着は自分からやりたいと提案したのか質問されると「ご提案いただいて、『はい』ということで着ることになりました（笑）」と正直に答え、写真集に水着カットを収録した思いについては「昔、雑誌で撮影させてもらったことはあるんですけど、雑誌とかだと毎月出るので、情報が塗り替えられてしまったりすると思うんですけど、写真集ということで、私だけの写真の宝物（写真集）の中に閉じ込めておけるというのは特別な思いがあります」と話し、「28歳なので、20代（で出す写真集）もたぶん最後とかになってしまうと思うので、その中に入れられたのはよかったのかなって思います」と語った。
さらに、ベトナムでの撮影エピソードを聞かれた大西は「スーパーに行ったんですけど、ベトナム語でいろいろ食品とかも並べられていたりとか、現地の方も『これが美味しいよ』と教えてくださったりして、写真集の中でも緑のココナッツのお菓子を持っているんですが、それを購入しまして、家で食べたんですけど、素朴なココナッツの甘さがとっても美味しいお菓子で、『もっとたくさん買ってくればよかったな』って少し後悔しています（笑）」と語った。
周囲からの反響を聞かれると「家族は多分まだ見ていなくて、発売したばかりなので友だちにもまだ渡せていないんですけど、家族には年末年始とかに渡せたらいいなと思っています」とコメント。「直接会えたファンの方にはお話を聞けまして、『あぐぽん、よく頑張ってくれました』と言ってくださったり（笑）、『あぐぽんのいろんな表情が見れてすごくかわいかった』と言ってもらえて、とてもうれしかったです」と声を弾ませた。
どんな人に写真集を見てもらいたいかと問われると「もちろん身近な家族にも見てもらいたいなと思うんですけど、いつも応援してくださるファンの方に向けての写真集なので、ぜひ私の水着姿だったりとか、水着の中でもちょっと大人っぽい表情もあるんですけど、元気に海ではしゃいでいる姿とか、本当にいろんなカットがあるので、たくさんの方に、そして応援してくださるみなさんに見ていただきたいなと思っています」とアピール。そんな同写真集の出来栄えについては「満点でお願いします」と胸を張った。
そして、今年はどんな1年だったか尋ねられると「毎年そうなんですけど、本当にあっという間の1年で、特に9月は毎週ライブをしていまして、それが自分の中では初めての経験だったので、ちゃんとやり切ることができるかなって心配だったんですけど、なんとか乗り越えたなって1年でした」と回顧。続けて、仕事とプライベートでの今後の目標を聞かれると「お仕事としては声優という職業をやらせていただいているので、これからもいろんな役に出会って向き合っていきたいなという風に思っていますし、こういう撮影だったり、表に出させていただく機会もたくさんあるので、そういうのにも積極的に活動していきたいなっていう気持ちはあります」と意気込み、「プライベートは、そうですね…。本当に自分の話になってしまうんですけど、最近『テニスの王子様』という作品にハマってまして（笑）、推し活というのが自分の中でマイブームになっているので、ファンの人と推すのは（対象は）違うんですけど、同じ気持ちをいま味わえていると思うので、いろいろ発信していって、Xとかで交流していきたいなと思っています」と目を輝かせた。
タイトルにちなみ、もし長期休暇が取れたら何をしたいか質問されると「アクティブに過ごすなら、私は人生の目標の中で“47都道府県を回って美味しいご当地グルメを食べる”っていうのがあるんですけど、行ったことない県に行ってご当地名物を食べに行きたいなっていうのはあるんですけど…、私は思いつきで行動しがちなので（笑）、長期休暇が取れた時に全然やる気出ないなってなったら、きっとお家で編み物をしたり、映画を見ながらお菓子作ったりして、引きこもると思います（笑）」と笑顔で語っていた。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
