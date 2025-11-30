Âîµå¡¦º®¹çÃÄÂÎWÇÕ¤ËÎ×¤àÆüËÜ¤Î²áµîÀïÀÓ¤Ï¡©¡¡¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¿·¼ïÌÜ¡×¤ÎÂè3²óÂç²ñ¡¡Ä¥ËÜ·»Ëå&ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤é¡ÈºÇ¶¯¥á¥ó¥Ðー¡É¤ÇÍ¥¾¡ÁÀ¤¦
11·î30Æü¤«¤é12·î7Æü¤Þ¤Ç¡¢Âîµå¤Î¡ÖITTFº®¹çÃÄÂÎ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë2025¡×¤¬Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ïº®¹çÃÄÂÎ¤¬2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÀµ¼°¼ïÌÜ¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤â¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Âè3²ó¤ò·Þ¤¨¤ëº®¹çÃÄÂÎWÇÕ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£Âè1²ó¤ÇÆ¼¤âÁ°²ó¤Ï5°Ì¤Ë
2023Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º®¹çÃÄÂÎWÇÕ¡£ÆüËÜ¤ÏÃË»Ò¤ËÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¸Í¾åÈ»Êå¡¢µÈ»³Î½°ì¡¢Á¾º¬æÆ¡¢½÷»Ò¤Ë¤Ï¥¨ー¥¹¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢Ê¿ÌîÈþ±§¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¢ÌÚ¸¶ÈþÍª¤È¡¢·×8Áª¼ê¤ÇÄ©¤ó¤À¡£
¥°¥ëー¥×¥êー¥°¤ÎÂè1¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÆÍÇË¡£Â³¤¯·è¾¡¥êー¥°¤Ç¤ÏÂæÏÑ¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤ò²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Ú¹ñ¤Ë4－8¡¢Ãæ¹ñ¤Ë5－8¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤È¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ìî¤ÈÄ¥ËÜÃÒ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É8－4¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ÎÂè2²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò¤ÏÅÄÃæÍ¤ÂÁ¡¢µÈ»³Î½°ì¡¢Çë¸¶·¼»ê¡¢Àî¾åÎ®À±¡¢½÷»Ò¤ÏÀÖ¹¾²ÆÀ±¡¢¿¹¤µ¤¯¤é¡¢ÌÌ¼êÑÛ¡¢ºûÈøÌÀÆü¹á¤È¡¢¼ã¼ê¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¹½À®¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
Âè1¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Âè2¥¹¥Æー¥¸¤Ë¿Ê½Ð¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò²¼¤¹¤â¡¢¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤ËÇÔÀï¡£ºÇ½ªÀï¤Î¹á¹ÁÀï¤Ï·ãÀï¤ÎËö7－8¤ÇÇÔ¤ì¡¢Âè3¥¹¥Æー¥¸¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢5°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
º£Ç¯4·î¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇÃË½÷¤ÎÃÄÂÎÀï¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æº®¹çÃÄÂÎ¤¬Àµ¼°¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎWÇÕ¤Ï³Æ¹ñ¤¬¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¶¯²½¤ò¿Þ¤ë½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÏÃË»Ò¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×10¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÄ¥ËÜÃÒ¤È¾¾Åçµ±¶õ¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¥À¥Ö¥ë¥¹²¦¼Ô¤Î¸Í¾å¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐ¤òÁª½Ð¡£½÷»Ò¤Ï¡¢Ä¥ËÜÈþ¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿¡¢ÁáÅÄ¡¢ÂçÆ£º»·î¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÂè1¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ×¤à¤¬¡¢¡ÈºÇ¶¯¥á¥ó¥Ðー¡É¤òÂ·¤¨¤¿ÆüËÜ¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤á¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£