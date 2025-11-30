俳優の北村有起哉（51）が30日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）に出演。デビュー作のオーディションでの思わぬ再会を振り返る場面があった、

高校卒業後、19歳で専門学校「日本映画学校」（現在の日本映画大学）に進んだ北村。「途中でなんかやめっちゃんた」といい、「あとは養成所行ったり、結構転々と。ふらふらする、みたいなね。で、バイトもいろいろやって、“下積みが大事だ”“苦労が大事だ”みたいな。って四畳半に住んで」と振り返った。

そんな中、1998年、23歳の時に映画「カンゾー先生」でデビューすることに。

「その映画の監督が日本映画学校の学校長だったんですよ。だから、“オーディションがある”って聞いて行ったらその学長がいて“ゲッ”と思って」と北村。「“お前なんで辞めたんだ”“何しに来たんだ”みたいなこと言われて。それちょっと冗談だったんですけど、“いや、あの、一応オーディションで…”って。“あ、これダメだな”って思ったんだけど」と苦笑いするばかり。

北村は「それがまあ通って。（俳優業は）それからですかね」と話した。