北川景子「甘いモノが大好きで！」1日頑張ったご褒美ないと頑張れない
女優の北川景子（39歳）が、11月29日に放送された情報番組「めざましどようび」（フジテレビ系）に出演。「甘いモノが大好きで！」と、最近食べた甘いモノについて語った。
北川は今回、映画「ナイトフラワー」の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューコーナーに登場。大河ドラマ「西郷どん」（2018年／NHK）がきっかけで、鹿児島グルメが好きになったという北川は、鹿児島銘菓“かるかん”に舌鼓を打つ。
そこで「甘いモノも好き？」と聞かれた北川は「甘いモノが大好きで！」と話し、「だいたい夜に食べちゃうんです。子どもが寝たあとに、ちょっといいお菓子を出してきて（笑）。おとなだけで食べるんですけど」と笑う。
そして、「昨日はわらび餅を食べました。その前の日はどら焼きを食べました。その前の日はね、フィナンシェとクッキーみたいな」と最近食べた甘いモノを明かし、「1日頑張ったご褒美みたいなのが、やっぱりないと…頑張れない」と語った。
