◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 最終日（３０日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、ツアー３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は３８位で出て２バーディー、７ボギー、１ダブルボギーの７９と崩し、通算２０オーバーで最下位の４０位でホールアウトした。

初日から７６、７７、７６と苦戦。この日は前半で５ボギー、１５番でダブルボギーをたたくなど７９と乱調だった。「また最下位になっちゃった。本当に難しかった。早くここから逃げ出したい」と苦笑した。それでも、終盤の１７番は１メートルに寄せる好ショットでバーディーを奪い「たくさんのファンの方にちょっとだけ恩返しできた」とかみしめた。

今季は５月にパナソニックオープンで１年７か月ぶりの３勝目を挙げた。だが、その後は予選落ちが８回、棄権が２回など苦戦が続き、前週時点でメルセデス・ランキング４２位。今週は最下位に終わった。

菅沼は「春先はだいぶ調子も良くてトップ１０に入ることもあったけど、後半戦で体調を崩してから筋力が減って下半身のブレを少し感じた。体重は開幕から４〜５キロ落ちた。それが反省点なので、来年はもうちょっとシーズン中もしっかり食べて、筋トレして、下半身強化をしたい」。今年の漢字１字は「楽」を挙げ、「後半戦は悪かったけど、優勝できる選手は２０数人しかいないので、すごく良かった」と語った。

ゴルフ界の“自称アイドル”を公言する菅沼は、年明けの１月１７日にファンミーティングを開催する。セットリストやイベントの構成なども自身で手掛ける予定で「まだチケットは完売してないので、たくさんの方に来てほしい」とノリノリで呼びかけた。