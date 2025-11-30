ジャパンカップデーの30日、東京競馬場には多くのファン

中央競馬のG1・ジャパンカップが行われる30日、決戦の舞台となる東京競馬場には多くのファンが足を運んだ。人気馬のぬいぐるみが並ぶグッズショップを豪競馬専門メディアが紹介している。

東京競馬場の芝2400メートルで覇を競うジャパンカップ。2023年のG1・菊花賞を制したドゥレッツァ（牡5、尾関）はレース当日に無念の出走取消となったが、17頭の好レースを見るべく、多くのファンが競馬場に詰めかけた。

海外メディアは、馬のぬいぐるみなど競馬グッズを販売している「ターフィーショップ」に注目。豪競馬専門メディア「レーシング.com」公式Xは、「ここは東京競馬場で必ず訪れるべき場所、そこでは馬たちがショーの真のスターである！」として、ターフィーショップの様子を公開した。

ラベンダー色の華やかな装いで、同メディアのオリビア・コールドさんが「東京競馬場には誰もが訪れるべき場所があります。実際、みんなが訪れます。この1週間、ずっとここに来ることを忘れないでと言われてきました。ターフィーショップです」とレポート。さらに「ここ日本では、馬たちがショーのスターであることを示す証拠です」と競走馬を愛する日本の競馬文化に敬意を示した。



（THE ANSWER編集部）