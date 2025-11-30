澤穂希、豪華クルーズ船で夫と“密着”2ショット「ラブラブで素敵」「大好きな夫婦」
元サッカー女子日本代表の澤穂希（47）が30日、自身のインスタグラムを更新。夫・辻上裕章氏（49）と豪華クルーズ旅行を楽しむ、仲むつまじい2ショットを公開した。
【写真】「ラブラブで素敵」澤穂希＆夫の豪華クルーズ船での“密着”2ショット
2人はBS10の番組『あこがれの絶景クルーズ旅』（毎週月曜 後7：00）に出演。2人のゲスト回は11月17日に初回が放送され、12月1日に第3弾、8日に第4弾が放送される。
投稿では、ワイングラスを手にほほ笑む澤の肩に、辻上氏がそっと腕を回して寄り添う2ショットや、船のハンドルに手をかけて笑顔を見せる2人の姿などを披露。仲良くクルーズ船を楽しむ様子が伝わってくる。
コメント欄には「大好きな夫婦」「いつまでも、ラブラブで素敵なご夫婦」「旦那様、最近、イケオジっぷりあがりましたねぇ〜」などの声が寄せられている。
澤は2015年8月に当時Jリーグ・ベガルタ仙台の強化育成部に所属していた辻上氏と結婚。当初は別居婚だったが、同年末に現役を引退して仙台に引っ越し。17年1月9日に第1子女児を出産した。
