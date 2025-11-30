【第3回】武田翔太がソフトバンク14年で得たもの――「当たり前を当たり前に」と、マッチの“笑え”サイン
武田が14年間を過ごしたホークスでの思い出を語った(C)産経新聞社
プロ入りから14年間を過ごしたソフトバンクホークス時代について問うと、武田翔太は「毎年が学びだった」と振り返る。
「解剖学とかメカニクスとか、身体の使い方に関する勉強はずっと続けてきました。年々、自分の中でアップデートされていく感覚があって、それが一番大きな学びでしたね」
思い出を聞かれると、少し考えたあとで、こんなエピソードを明かしてくれた。
「一番印象に残っているのは、松田宣浩さん（マッチ）とのやり取りですね。試合中に一塁走者を見たあと、僕は必ず一度三塁方向を見るんです。その瞬間、マッチさんと目が合って、毎回のようにグローブで『ニッ』て笑えってジェスチャーしてくるんですよ」
肩の力が抜けるような、あの仕草。マウンド上の張り詰めた空気の中で、武田は何度となく気持ちが和らいだという。
「ふざけてるなと思いながらも（笑）、松田さんなりに力を抜かせようとしてくれていたんだろうなと思います。若いころは年上の選手が多くて、小久保さんが一塁を守っていた時期もありましたし、本当に勉強させてもらいました」
常勝軍団の一員として過ごした日々から得た“勝てる集団”の条件は何か。
「野球に関しては、『当たり前のことを当たり前にやる』ということに尽きると思います。自分にとって必要なことを、必要な量だけしっかりやる。それをチーム全体が徹底できていたのがホークスだったのかなと」
ソフトバンクは育成選手を多く抱え、4軍制を敷くことでも知られる。外からは「育成のシステム」の凄みが注目されるが、武田の見方は少し違う。
「正直、いちばん大きいのは『選手の数』だと思います。母体数が多ければ、その分だけチャンスが増える。もちろん育成からいい選手もどんどん出てきていますけど、個々の意識が一番大きいと感じました」
実際、近年の主力となった育成出身の投手や捕手たちの姿勢を、武田は間近で見てきた。
「千賀さん、甲斐さん、牧原さん……育成から上がってきたメンバーは、昔から本当に自分で考えてトレーニングしていました。やるべくして上がってきた人たちだと感じます」
自身は、後輩たちへの接し方にも一つのスタンスを貫いてきた。
「僕は朝から自分のやることが多いタイプなので、基本は少し離れたところから全体を見ている感じです。『この選手はこういうタイプだから、こうした方がいいかもな』と思うことはありますけど、こっちからは絶対に言わないようにしていました」
理由を尋ねると、こんな答えが返ってきた。
「聞いてもないのに言われたら、うざいじゃないですか（笑）。僕もそういうのはあまり好きじゃないので。だから、向こうから聞かれた時だけ、『こう思っているけど、言ってもいい？』と確認してから話すようにしていました。彼らの人生なので、それを邪魔するようなことはしたくないんです」
韓国でも、基本的なスタンスは変えないつもりだという。
「僕はコーチではなく選手なので、コーチの領域には踏み込まないです。ただ、選手同士で聞かれたことに関しては、自分のわかる範囲で伝えていこうかなと思っています」
常勝軍団で培った「当たり前を積み重ねる力」と、距離感をわきまえた後輩との向き合い方。そのベースは、新天地でもきっと生きてくるはずだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］