【第1回】「一番最初に必要としてくれた」――武田翔太が韓国・SSGランダース行きを決断した理由
韓国移籍を決めた武田が心境を語った(C)産経新聞社
14年間在籍したソフトバンクを離れ、韓国プロ野球・SSGランダースへの移籍を決断した武田翔太。なぜ新天地に韓国を選んだのか。その背景には「最初に本気で手を挙げてくれた球団」への思いと、アメリカでのトレーニングを通じて生まれた縁があった。
【関連記事】【第2回】「モルゲッソヨ」からのスタート――武田翔太、韓国文化への適応とバンデンハーク＆キム・ソングンの助言
移籍を決めた理由を問うと、武田は迷いなく語る。
「一番の理由は、一番最初に正式なオファーをくれた球団だったというところですね。金額とか条件以前に、まずそこが大きかったです」
きっかけとなったのは、昨年オフにアメリカ・ノースカロライナ州の「トレッドアスレチックス」で行ったトレーニングだ。そこで出会ったのが、現在SSGランダースのコンディショニング部門を統括しているスティーブン氏だった。
「その方が英語も韓国語も日本語も話せて、いろんな国の選手との間にスッと入って助けてくれたんです。僕から頼んだわけじゃなくて、気づいたら横に来て、通訳やコミュニケーションを自然に手伝ってくれる。『この人がいなかったら、ここで何も得られてないな』って思うくらいお世話になりました」
その縁が、SSGからのオファーへとつながる。球団側は契約条件をめぐっても、はっきりとした姿勢を示してきたという。
「日本の球団からの話は、『編成が固まるまで少し待ってほしい』というニュアンスのものが多くなる。正直それだと、そこまで必要とされていないのかなというのが自分のシンプルな感覚でした。
一方でSSGは、『この範囲の中で最大級の契約条件で迎えたい。本当に必要としている』という意思をはっきり伝えてくれた。そこで迷いはなくなりましたね」
金額よりも「必要とされているかどうか」。その基準で選びたかったと武田は強調する。
「日本の球団でも良かったですし、育成だから嫌だとか、そういう思いもまったくなかったです。ただ、一番最初にどんな形でもオファーを出してくれたところに行こう、と決めていたので。そこに自分が素直に頑張れる環境があるかどうか、だけでした」
ソフトバンクから戦力外通告を受けたあとも、焦りはなかったという。
「自分の場合は、野球をやめた後にやりたいことをかなり前から決めていて、その準備も進めていました。最悪オファーが来なかったらそっちに進めばいい、という選択肢があったので、『やばい』とはならなかったですね。だから、周りが想像しているよりは余裕があったと思います」
韓国行きの決断の裏側には、「必要としてくれる場所で、もう一度勝負したい」というシンプルな思いと、アメリカでの出会いから生まれた縁への恩義があった。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］