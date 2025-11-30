J2、J3ともに年間総入場者数が過去最多に！　J2最終節は初の合計13万人越え

Jリーグは29日、2025明治安田J2リーグと、J3リーグともに年間総入場者数が過去最多になったことを発表した。



J2リーグとJ3リーグは29日にそれぞれ最終節を迎え、年間総入場者数がJ2リーグは337万7480人、J3リーグは142万8621人を記録し、いずれのリーグも過去最多を更新したことが明らかになった。



なお、J2リーグ第38節においての合計入場者数が13万5724人となり、これまでの最多である2016年のJ2リーグ第42節の合計入場者数12万9829人を5895人（104.5%）上回ったほか、J2リーグでの1節あたりの合計入場者数としては初の13万人越えを果たし、節別最多入場者数の記録も更新したことが伝えられている。



これを受け、Jリーグは公式サイトで「今シーズンも多くのファン・サポーターの皆さまにご来場いただき、心より御礼申し上げます」と感謝を綴っている。