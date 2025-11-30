愛知県小牧市の中央道上り線で車3台が絡む玉突き事故があり、このうち車2台が燃えました。

【写真を見る】中央道で渋滞最後尾の車に追突…2台炎上 3台絡む玉突き事故に 軽乗用車の38歳女性は事故でけが 小牧JCT～小牧東IC上り通行止め（11/30 14:20現在）

事故が起きたのは、小牧市の中央道上り線（小牧JCT～小牧東IC間）です。

警察によりますと、きょう午前10時ごろ、渋滞で停まっていた乗用車が、後ろから軽乗用車に追突され、押し出される形で前に停まっていた別の車に突っ込みました。

このうち、最初にぶつかった乗用車と軽乗用車のあわせて2台から火が出ましたが、車に乗っていた人は全員すぐに逃げ出し、車両火災によるけが人はいませんでした。

軽乗用車を運転していた38歳の女性は、事故でけがをしましたが、軽傷とみられています。

中央道上り線は、小牧JCTと小牧東ICの間の上り線が、30日午後2時20分現在も、緊急工事のため通行止めになっています。