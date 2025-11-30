声優の大西亜玖璃（あぐり）が３０日、都内で写真集「ＬＯＮＧ ＶＡＣＡＴＩＯＮ」（講談社刊、税込４１８０円）の発売記念会見に登場した。

３年ぶりとなる写真集はベトナムで撮影され、人生で２度目という水着姿も収録されている。撮影に向けて体作りをしたかと聞かれると、「特に何もしていない。食べていかないと痩せてしまうタイプなので、とにかく３食毎日食べようと心がけていました」と笑顔。日差しの強い現地で「めちゃめちゃ日焼け止めを塗ってのぞんだんですけど、とっても日焼けしました」とはにかんだ。

お気に入りの１枚は、カラフルな浴衣姿のカット。「ベトナムの異国な雰囲気で、日本の和の衣装を着るって新鮮だなと思って選びました。首が長いのがコンプレクッスなんですけど、浴衣だとピシって決まってる感じがして、自分に似合う服だなと感じてます」とうなずいた。

自己評価は「満点。１０００点満点でも１０００点」と胸を張る大西。今後の活動については「これからも色んな役に出会って、向き合っていきたい。表に出させていただく機会もあるので、積極的に活動していきたいです」と更なる飛躍を誓った。