ラランド・サーヤ、“夫”との仲良しショット「身長差も好き」「この2人の空気感いい」
お笑いコンビ・ラランドのサーヤが、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“夫”との仲良しショットが公開されたサーヤ
公式SNSは「後ろ姿もなぜか癒される」とつづり、劇中で夫婦を演じる吉井渚役・サーヤと夫・太平役の楽駆が仲良く寄り添う“後ろ姿の2ショット”を添えた。2人は、鮎美（夏帆）の良き理解者として物語を彩っている。
ファンからは「身長差も好き」「渚ちゃん 太平くん ほんと優しくて 心強い ホッとする存在 ありがとっ」「この2人の空気感いい たいへいさん、ほわほわ」「素敵な後ろ姿」などの声が寄せられている。
