¶â»Òµ®½Ó¡Ê47¡Ë¤Î»Ð¡¦¶â»Ò¥¨¥ß¡Ê55¡Ë¡¢¡È¥À¥¦¥ó¾É¥¹¥¤¥Þ¡¼¡ÉÂ¼°æ³¤¿Í¤µ¤óÃÂÀ¸»þ¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶â»Òµ®½Ó¡Ê47¡Ë¤Î»Ð¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤äÈþÍÆ¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¶â»Ò¥¨¥ß¡Ê55¡Ë¤¬28Æü¡¢¡Ö28Ç¯Á°¡Ê27ºÐ¡Ë¤Î»ä¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¥À¥¦¥ó¾É¥¹¥¤¥Þ¡¼¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ¹ÃË¡¦Â¼°æ³¤¿Í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤ÎÉÔ°Â¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹ñºÝÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¡È¥À¥¦¥ó¾É¥¹¥¤¥Þ¡¼¡É¤Î³¤¿Í¤µ¤ó
¡¡1997Ç¯7·î19Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿³¤¿Í¤µ¤ó¡£11ºÐ¤«¤é¿å±Ë¤ò»Ï¤á¤ë¤È2023Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¾É¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä ÆüËÜ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Î¹ñºÝ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè11²óÀ¤³¦¥À¥¦¥ó¾É¿å±Ë¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×50mÇØ±Ë¤®¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÃË»Ò½é¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2025Ç¯11·î24Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢³¤¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢ÃÎÅª¾ã³²¡¦¿ÈÂÎ¾ã³²¡¦¥À¥¦¥ó¾É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²æ¤¬»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖËÜÅö¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡28Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²æ¤¬»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¡¦³¤¿Í¤µ¤ó¤È¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤½¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡È¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¡É¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅþÄì¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¶¯¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¾Ð¤¦¤À¤±¤Ç¼þ¤ê¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ã¯¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æµã¤¯Ìë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¤³¦¤ò¿¼¤¯¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¤Í¡Ø»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È¤³¤Î»þ¤ËËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¡Ö28Ç¯Á°¤Î»ä¤Ø¡£¤É¤¦¤«°Â¿´¤·¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤¦¤è¤êÌ¤Íè¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¶¯¤¯¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¡¢°¦¤½¤Î¤â¤Î¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÎËå¤â¾ã³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤ÉËÜÅö¤Ë»ä¤ÎËå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÎÅª¾ã³²¤Î¤¢¤ëÌ¼¤È¶¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÎÏ¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë