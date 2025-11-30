＜「草生える」はフツウ？＞小学生がネット用語を使う！恥ずかしいからやめさせたいんだけど……
子どもが流行っているおかしな言葉を使うのは、いつの時代でもよくあることではないでしょうか。先日ママスタコミュニティに「高学年の子どもがリアルでネット用語を使う」というタイトルでこんな投稿がありました。
『子どもがYouTubeで「草」を覚えて、「○○とか草」って言う。それはネット用語で、普通の会話で使うのは恥ずかしいからやめなさいって教えたんだけど「普通だよ、どこが変なの？」と聞かない。中二病みたいなものでいずれ本人も気づくと思うんだけれど……。友だちの前でこんなこと言っていたらいつか嫌な思いをしそうだからやめさせたいんだけれど、何て言えば効果的だろう？』
うちの子も「草」は使うよ！
『残念ながら、“草”は普通に声に出して言うよね。本当に聞いているこっちは恥ずかしくなるんだけれど……。YouTubeを見る子が増えたせいなのかな』
『うちの小4も言っている。あと“ひろゆき”の真似もする』
『うちの大学生たちも使っている……』
「草」とは、面白いことがあったときや笑ってしまうとき、ネット上で文章の最後に使うことが多い表現。「笑」が転じて「w」となり、「草生える」という表現になったのだとか。こうしたネットの表現に影響されて、「面白い」「ウケる」と言わずに「草」と口に出すお子さんがいるのかもしれません。親からすると恥ずかしくなるかもしれませんが、子どもたちのなかでは珍しいことではないのでしょう。
「草」なんてみんな言っているよ。言葉なんてそういうもの
『周りの子も言っているし、きっとそのうち広辞苑にも載るよ。言葉なんてそんなもの』
『「禿同」とか「香具師」とか「ぬるぽ」とか言っているのかと思ったわ。草なんてみんな使うから大丈夫だよ』
『「デュフ」とか「〜ですぞ！」とかなら嫌なのも分かるけれど、草なら可愛いよ』
『それを経験させてあげないと、大人になったときもっと酷くなりそう。思う存分言わせてあげな。じゃないと落ち着かない大人に育っちゃう』
それくらい許容してあげてもいいのでは？ と思うママたちも多い様子でした。投稿者さん含めママ世代からすると「聞いているだけでも恥ずかしい」と思うかもしれません。しかし生まれた頃からネットが存在している今の子どもたちにとって、「草」は当たり前の言葉なのではないでしょうか。ママたちの声を見ると、「草」はそこまで過激なネット用語とは見なされておらず、友だちとの会話でも違和感なく使われているようです。また言葉はそのときの流行や時代の変化の影響を大きく受けるものです。たとえば少し前なら「ウケる」「ヤバい」は若者言葉でしたが、今は大人でも使うでしょう。今の大人世代にとって違和感があっても数十年後には「草」も普遍的な言葉として定着するかもしれませんから、投稿者さんはそこまで気にしすぎることもないのかもしれませんね。
自分たちも「ウケる」とか言ってたでしょ？放っておけばそのうちやめるのでは？
『放っておけば自分からやめる。恥ずかしさに気づくので』
『恥ずかしい思いをしないと分からないよね。駅とか街で「草」って言ってたら大人から引かれるよね』
『自分もそういう時代なかった？ 大人は批判的だけれど、自分たちでは流行っていて使う言葉ってなかった？』
『周りが普通に使っているから、やめさせるのはムリじゃないかな。大人になるの待ち』
『恥ずかしいと思う場面に出くわしたとき、やめるさ』
ママたちからは「自分が子どもの頃にも同じようなことがあったはず」というコメントも寄せられました。メディアの影響で変な言葉やフレーズを使ったり、友だちの間で流行語を言い合って盛り上がったり……。しかし、そうした言葉は大人になってからは使わなくなっていくもの。成長して周囲の視線を気にしたり、「この言葉は恥ずかしい」と感じるようになって初めて、使うのをやめるようになるのでしょう。だからこそ、「やめなさい」と強く指摘するよりも、「TPOに合った言葉を使わないと恥ずかしい思いをすることもあるよ」と、やんわり伝える方がお子さん自身が言葉について考えるきっかけになるかもしれません。誰かを傷つける言葉ではないのですから、今は見守ってあげるくらいがちょうどいいのではないでしょうか。
文・AKI 編集・あいぼん