＜速報＞鈴木愛が単独首位でラスト3Hへ 岩井千怜1差追走
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦のファイナルラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、大会初優勝を狙う鈴木愛がトータル10アンダー・単独首位に立っている。
【写真】河本結さんはきょうもミニスカスタイル
1打差2位に岩井千怜。4打差3位に古江彩佳、5打差4位タイには金澤志奈と阿部未悠が続いている。今季の年間女王・佐久間朱莉は「77」を喫し、トータル6オーバー・25位タイでホールアウト。史上5人目の年間平均ストローク60台はならなかった。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
