5ºÐ¤È3ºÐ¤ÎÊì¡¦½ÅÀîçýÌï¡Ê21¡Ë¡Öµã¤Ãî¤¯¤ó3ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥ì¥´¥é¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î½ÅÀîçýÌï¡Ê21¡Ë¤¬3ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹ÃË¤ò½ËÊ¡¤·¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Þ¤¨¤À¤È¤Î¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤¹½ÅÀî
¡¡2020Ç¯6·î¡¢16ºÐ¤Î»þ¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Û¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¡Ê23¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿½ÅÀî¡£Æ±¤¸Ç¯¤Î7·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¡¢2022Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·2025Ç¯2·î¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Öº£¸å¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¶¨ÎÏ¤·¤¢¤¦´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Þ¤¨¤À¤È¤ÎÎ¥º§¤òÊó¹ð¡£
¡¡6·î¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤Þ¤¨¤À¤È¤Î¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¸³è¤ÏçýÌï¤¬´ðËÜ1¿Í¤Ç»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤Ö¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´·¤ì¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¶á¤·¤å¤ó¤¯¤ó¤È¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£Î¥º§È¯É½¤·¤Æ¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤·¤å¤ó¤¯¤ó¤ÏÀéÍÕ¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¡¢çýÌï¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º»Ò¤É¤â¤ÈÂçºå¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤âçýÌï¤â¡¢Â¿Ê¬¤·¤å¤ó¤¯¤ó¤â¡¢¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ì¥´¥é¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç3ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹ÃË¤ò½ËÊ¡
¡¡11·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¢µã¤Ãî¤¯¤ó3ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤Î¤¦¤«¤é¥Û¥Æ¥ëÇñ¤Þ¤Ã¤Æ½¼¼Â¤·¤¿2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö3ºÐ¤Ç¤â¾è¤ì¤ë¾è¤êÊª¤Ð¤Ã¤«¤Ç¤¿¤Î¤·¤¹¤®¤¿¡Á»ÒÏ¢¤ìÄ¶¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È3ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹ÃË¤ò½ËÊ¡¤·¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ì¥´¥é¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë