サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で活躍し、日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属する塩越柚歩（しおこし・ゆずほ）選手（28）が2025年11月20日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーリゾートを満喫する様子を披露した。

「どこもかしこもかわいいね〜」

塩越さんは、「少し前に」といい、ミッキーマウスのカチューシャをつけて東京ディズニーリゾートを楽しむ写真を9枚と動画を1本投稿した。

塩越さんは、「クリスマスの装飾がちょっと始まっててかわいくていい天気で風が寒すぎた日」とつづり、「クリスマスシーズンはどこもかしこもかわいいね〜」とコメント。また、「バースデーシールももらえた」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ブラウンのアウターを着用。チェック柄のミッキーマウスのカチューシャをつけ、微笑んでいた。大きな地球のオブジェが中央に立つ池をバックに笑顔をみせていた。6枚目では、チュロスを片手に持った笑顔ショットを披露していた。指には、チェック柄のネイルをしていた。

この投稿には、「天使が夢の国に」「綺麗」「かわいい〜」「めっちゃ可愛い」「素敵ですね」といったコメントが寄せられていた。