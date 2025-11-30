北川景子「自分に合った」大河ドラマの長期ロケがきっかけで“鹿児島グルメ”好きに

女優の北川景子（39歳）が、11月29日に放送された情報番組「めざましどようび」（フジテレビ系）に出演。大河ドラマ「西郷どん」で長期の鹿児島ロケをしていたことがきっかけで、“鹿児島グルメ”が好きになったと語った。



北川は今回、映画「ナイトフラワー」の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューコーナーに登場。大河ドラマ「西郷どん」（2018年／NHK）がきっかけで、鹿児島グルメが好きになったという。



「『西郷どん』で結構長い間、鹿児島でロケをしていたんですけども、そのときにすごい（鹿児島の）グルメが自分に合ったというか。だいたい甘辛いモノが多いんですけど、すごく美味しくて」と話す北川。



大河ドラマの撮影が終わったあとも、「そこからさつま揚げとかも、たまにフードショーで特集されているときに買ったり。ずっと食べてます（笑）」と語った。