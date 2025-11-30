お笑いタレントの横澤夏子（35）が29日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。婚活からの学びを語った。

現在3児の母である横澤。婚活パーティーで出会った夫と28歳で結婚した。

「21歳から4年半で100回ぐらい行った」という婚活パーティー。「一晩で3軒ハシゴ」する日もあったという。

婚活パーティーの魅力は「理想の男性に出会える」こと。「私は180センチ以上の男性がいいと思っていた時期があって。でもそれは一緒に並んでちょっと上を向きたいだけだった。そんなものいらないじゃんってたどり着く。それがそぎ落とされて“楽しく飲める人がいいな”と」と細かなこだわりを捨てたところで現在の夫と出会った。

夫について「私、横澤なのに“ナナメサワさんですか”って言ってきて、ちょうど面白くないと思って…楽しく飲めるじゃないですか？」と回顧。「海老名サービスエリア好き」、「自宅が徒歩10分の近所」という共通点もあり意気投合した。

夫は身長は178センチ。これにMCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「180センチで区切ると178センチがいないんだよ！それは怖いことだよね。（横澤）本人にしてみたら全然OKだもんね？」と条件で区切ると“運命の人”が眼中に入らなかった可能性があると指摘。「線引くって怖いね！その線を取っ払ったから…いいじゃんそれで。（相手に求める条件として）こういう身長、年収とかいろいろ言う人いるじゃない？」と語った。

横澤は「婚活パーティーは自分の見つめ直し。自分と向き合うことが大事と伝えたいです」としみじみ語った。