足立梨花、佐野史郎と共演→7年越しの告白「そういうのって残るんだよ」「佐野さんは覚えてはるよ」
タレント・足立梨花（33）が、11月30日放送の読売テレビ・中京テレビ『沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、俳優・佐野史郎（70）からDVDを7年借りたままだと明かした。
足立は、佐野とドラマで共演し「昔の作品知ってる？の話の流れからDVDをお借りした」という。そして「7年前からまだ返してなくて」と告白した。MCの高田純次は「そういうのって残るんだよ」と一言。
足立は「DVDを2枚ほどお借りしたんですけど、まだ見てなくて…」ともぶっちゃけ、上沼恵美子は「佐野さんは覚えてはるよ」と向けた。
足立は「7年たっちゃったんでどうやってお返していいかわからなくて」「お会いする機会がない」と悩み、外野からは「その前に見なあかんで」とツッコミがとんだ。
