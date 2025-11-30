Photo: 長谷川賢人

コラーゲンと聞くと、つい「美容のものでしょ」ってイメージがありますが、見方を変えてみましょう。

「たんぱく質を手軽に摂れる粉」です、これは。

Amazonでも様々なコラーゲン製品が売っているのですが、いくつか試してたどり着いたのが、日本新薬の「極（きわみ）セレクトコラーゲン」。気づいたらもう20回くらいリピ買いしていました。

中身はこんな感じで、さらっさらの細かい粉です。おかげでしっかり溶けやすいんです。

商品としての売りポイントは「限りなく無味無臭」を追求していること。

コラーゲン商品って、豚由来や魚由来など色々あるのですが、やはり特有の香りや風味がある。ただ、これは確かにかなり抑えられている印象です。もっとも、そのまま舐めたり、味のない水に溶かしたりすれば独特の味は感じます。

この商品は魚由来のものなので……なんというか、魚の太めの骨をかじってしまったときのような、イィーンとした苦みや渋みというか……ただ、あえてそうやって飲む必要はないです！味付きのものに溶かせば、個人的には全く気になりませんね。

商品の特性上、熱湯に溶かしてもOKとのこと。

朝のコーヒーにちょい足しするも良し、スープや料理にサッと振るも良しです。

で、肝心のたんぱく質量ですが、小さじ2杯（約3.3g）あたりたんぱく質3.2g摂れます。

エネルギーも12.7kcalなので、ほぼ純粋にたんぱく質だけ。

これで小さじ2杯分です。ちょっとわかりにくいか……すみません。

僕は毎朝のプロテインを飲む時に足しています。プロテインがたんぱく質量21g摂れるものなので、これを足せば約25gになるぞ！と。

あとは、一日を振り返ってもう少しで目標のたんぱく質量に届きそうだな、というときに、味のことは目をつぶって「コラーゲン白湯」にしてグッと飲んじゃう力技を発動したり。おすすめはしません。

そもそも「コラーゲン」ってなんぞ、と言うと、身体を構成するたんぱく質のひとつ。私たちの身体は約20％がたんぱく質で作られていて、そのタンパク質のおよそ30％がコラーゲンだそう。そして、肌や骨、関節・血管、筋肉（筋膜）などに含まれています。

ところが、体内のコラーゲンは加齢に伴って減るため、食事などから補給することが欠かせないと。

「経口摂取してもコラーゲンは意味ない」なんて話はよくネットでも目にするのですが、低分子化されたコラーゲンは肌までしっかり届くという研究結果もあったりと、一概にはそうとも言えないようですね？（この商品も低分子化されたものでした。よかった。）

まぁ、信じるものは救われるというくらいで！まずは「たんぱく質を手軽に摂れる粉」としてのコラーゲン、毎日助かってます。