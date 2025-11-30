５−０で快勝も吉報は届かず。勝点１差に泣いたジェフが最後の昇格１枠獲得へプレーオフを勝ち抜くためのポイント
［J2第38節］千葉 ５−０ 今治／11月29日／フクダ電子アリーナ
最終節を３位で迎えた千葉は、１位と２位に与えられる自動昇格の逆転での獲得へ、今治に５−０と大勝し、１位の長崎と２位の水戸の結果を待ったが、吉報は届かなかった。
１万9103人が詰めかけ、ほぼジェフカラーに染められたスタジアムは快勝に大いに沸いたが、試合後、水戸の勝利と、長崎のドローが決定すると、一瞬静寂に包まれ、最善を尽くした選手らに拍手が送られた。
千葉が２−０で折り返したハーフタイムの時点では水戸はスコアレスドローで、長崎は徳島に１点のビハインド。逆転昇格の条件が揃い、ロッカールームで選手たちもその情報を耳にしていたという。
後半は他会場の情報を遮断してさらに３点を加えたが、「終わってベンチを見たら喜んでいなかったので“ああそういうことなんだな”と思った」と、郄橋壱晟が振り返ったように、真の歓喜を手にすることはできず。３位〜６位が出場する昇格プレーオフで最後の１枠を争うことになった。
千葉は準決勝で６位の大宮と対戦し、勝てば、４位の徳島と５位の磐田の勝者と決勝を戦うことになる。３位チームとして両試合ともホームで戦える権利、さらにドローでも勝ち上がれるアドバンテージを勝ち取ったが、37歳の米倉恒貴は「引き分けで良いゲームの難しさを知っている」とも口にする。
さらに最終節の今治戦へ「すべてを懸けた」だけに、小林慶行監督もまずはリフレッシュが必要だとも話す。
大宮戦は１週間後の12月７日。頭と意識を“プレーオフモード”に切り替えることが大事で、最善の準備を進めることになる。
３位チームはなかなか勝ち上がれない前例もあるが、郄橋壱晟は「２年前のプレーオフの時と比べて積み重ねてきたものがある。自信はあります」と力強く語る。
泣いても笑っても残り２試合。鈴木大輔は「このチームであと２試合戦えることは幸せ」とポジティブな言葉も残す。
ジェフが悲願の“J1復帰”を果たせるか、大いに注目だ。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
