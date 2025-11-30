高田延彦「手放さなきゃよかった」と後悔した“日産名車” 「あの頃は買い換える次のクルマしか見てなかった」
元プロレスラー・格闘家でタレントの高田延彦（63 ※高＝はしごだか）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。「手放さなきゃよかった」と後悔した愛車を明かした。
【写真】日産『スカイライン NISMO』内外装全部見せ
高田は「向井のリクエストで新型フェアレディZチェック」と日産を訪れたことを明かし「いやー、やっぱり400馬力の2シーターZもキングGTRもクールだね ずーっと見ていられる」「純にかっこいいぜ がんばれニッサン」と本音を吐露。
続けて「昔、マニュアルガンメタGTR NISMOに乗ってた時期があって、手放さなきゃ良かったと最大級の後悔」「あの頃は買い換える次のクルマしか見てなかったからねー！後の祭りよ、ホント」と、目の前の車に夢中だったことを明かし、続けて「ニッサンの歴史ね、クールなクルマに痺れた」「外国人キッズも大興奮だぜ」と結んだ。
この投稿に「高田さんが走り屋だったとは意外でした！」「40年近く前ですかね？高田さんがZ31に乗ってたのを週プロで見たのを覚えます」などのコメントが寄せられている。
