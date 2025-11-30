こう着ればいいのか！【グローバルワーク】40・50代が即試したい「カラーニット着こなし術」

おしゃれより防寒を優先しがちな冬コーデ。華やかなカラーのニットトップスをまとえば、気分まで明るくなるかも。とはいえ、カラーアイテムは難易度が高そう……と心配なら【グローバルワーク】のカラーニットトップスを使った、スタッフさんの着こなし術に注目！ レッドやマスタードといった、インパクトのあるカラーをセンスよく主役に据えるスタイリングのコツを、ぜひ試してみて。

強いレッドはジーンズとのワンツーで爽やかに

【グローバルワーク】「やわらかリッチモールニット」\5,990（税込）

今シーズンのトレンドカラーのひとつ、鮮やかなレッド。単体で強さを感じられる色味だからこそ、あえて爽やかな雰囲気のブルージーンズとのワンツーから挑戦してみるのがおすすめです。見慣れたデニムのブルーとなら、気取った印象なく取り入れやすいはず。淡色のフライトキャップやローファーといった小物で遊び心をプラスしてみて。

ブラウン系コーデはくすみピンクで上品に彩る

【グローバルワーク】「ふわふわHugmeアゼクループルオーバー」\4,490（税込）

甘口に寄りやすいピンクのセーターは、ちょっぴりくすみ感のある色味を選ぶのが大人っぽくまとまるコツになりそう。ベージュみを感じさせるオールドローズカラーの畦編みセーターなら、キャメルのロングコートやアッシュブラウンのパンツとも好相性。ブラウン系でまとめたコーデに優しげな差し色として映え、チークのように顔まわりに彩りを足してくれるはず。

マスタード × グレーでこなれたニュアンス感を演出

【グローバルワーク】「スウェットライククループルオーバー」\3,991（税込・セール価格）

インパクト抜群なマスタードのロゴ入りニットプルオーバーを潔くメインに。深いグレーのプリーツスカートとなら色のコントラストが弱まり、ニュアンス感のある上級者コーデに見せられそうです。パキッと澄んだ白のロンTを重ねれば全体がぼやけた印象になりにくく、よりこなれ度もUP。肩がけしたチェック柄のシャツとの統一感もキープできます。

黒に重ねたボルドーでほんのり色気を香らせて

【グローバルワーク】「スウェットライクVネックプルオーバー」\3,192（税込・セール価格）

一点投入でレディライクなムードが香る深いボルドーのニットプルオーバーは、まずは黒のボトムスと合わせたダークトーンのコーデに挑戦を。暗い色味にほんのり存在感を放つボルドーが大人の色気を醸し出します。色の主張が控えめな分、ペプラムデザインのトップスを重ねてシルエットで華やかさを足したり、装飾感の強いボトムスと合わせたりするのもGOOD。

writer：かんだちほ