MISS MERCY、新曲「Boogie Boogie Lovely Buddy」配信 新アー写も公開
MISS MERCY
スターダストプロモーション所属の7人組ダンスボーカルグループMISS MERCY（ミスマーシー）による16thシングル「Boogie Boogie Lovely Buddy」が、11月30日より各音楽配信サービスでデジタルリリース。
29日行われたミニワンマンライブ「MISS MERCY Mini ONEMAN LIVE “THE STARDUST MOON ep.2 ―Mirrorとの絆 地球のハートクリスタルを探せ―”」において発表、またMirror（=MISS MERCYのファンの呼称）の前で初披露された。 本楽曲は、メンバーのIONにフィーチャーし、どこか懐かしい平成のパーティサウンドにのせて、「人生は楽しんだもの勝ち！」、「オンリーワンの自分が決める道こそが“人生”」といった励ましの想いを歌った楽曲となっている。 また本楽曲のリリースに合わせ、新たなアーティスト写真も公開。“宇宙で戦いに行く7人の戦士“というテーマで、戦闘服をイメージした衣装に身を包んだアーティスト写真となっている。