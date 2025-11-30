

MISS MERCY

スターダストプロモーション所属の7人組ダンスボーカルグループMISS MERCY（ミスマーシー）による16thシングル「Boogie Boogie Lovely Buddy」が、11月30日より各音楽配信サービスでデジタルリリース。

29日行われたミニワンマンライブ「MISS MERCY Mini ONEMAN LIVE “THE STARDUST MOON ep.2 ―Mirrorとの絆 地球のハートクリスタルを探せ―”」において発表、またMirror（=MISS MERCYのファンの呼称）の前で初披露された。 本楽曲は、メンバーのIONにフィーチャーし、どこか懐かしい平成のパーティサウンドにのせて、「人生は楽しんだもの勝ち！」、「オンリーワンの自分が決める道こそが“人生”」といった励ましの想いを歌った楽曲となっている。 また本楽曲のリリースに合わせ、新たなアーティスト写真も公開。“宇宙で戦いに行く7人の戦士“というテーマで、戦闘服をイメージした衣装に身を包んだアーティスト写真となっている。

IONコメント

この曲はMISSMERCYとMirrorの絆をテーマに描いたパーティーソングです。 Hey Buddyという歌詞にもある通りみんな仲間で一緒に人生を謳歌しようというメッセージが込められています！この曲の私の推しポイントは「取り返しはもうつかない 人生はそう楽しまなきゃ損損損損」という歌詞で、転んで泣いたとしても、もうどうにもならないし、その分楽しまなきゃと、どこか吹っ切れていて肩の力がふっと抜けるような安心感を与えてくれるパートでとても好きです！ 今回のアー写はいつもと一味違って宇宙で戦いに行く7人の戦士というテーマで、衣装も戦闘服のようでメンバーそれぞれのイメージカラーになっていてより団結力が高まったものになっています！