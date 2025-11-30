「心臓バクバク」「ヤバい」森香澄が“バスガイド”に！ ネット悶絶
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が29日にインスタグラムを更新。バスガイド風のコスチュームを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】森香澄のバスガイド姿「心臓バクバク」
森が投稿したのは、28日よりU-NEXTで独占配信がスタートした『芸人キャノンボール2025』のオフショット。写真には、同番組で進行を務める森が富士山をバックに、バスガイド風の制服を着てカメラに微笑みかける様子や、共演者との集合ショットなどが収められている。
彼女の制服姿にファンからは「心臓バクバク」「めっちゃ可愛い過ぎてヤバい」「バスガイドさんの制服もよく似合ってて、可愛い」などの声が相次いでいる。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。あざとかわいい言動から「令和のあざと女王」と呼ばれる元テレビ東京のアナウンサー。近年は女優としても活躍し、2025年は7月期ドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）に出演。10月からはアナウンサー役を演じるドラマ『死ぬまでバズってろ!!』（MBS）もスタートした。
引用：「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）
