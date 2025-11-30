歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の赤ちゃんが生後2ヶ月を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 双子の赤ちゃん生後2ヶ月を報告 「無事にムチムチ育ってくれてありがとう！」「あっという間にでもなく大変だったなぁ、、！」





中川さんは、「双子 今日で二ヶ月！無事にムチムチ育ってくれてありがとう！あっという間にでもなく大変だったなぁ、、！」と喜びの言葉とともに、ふたりの成長を伝えています。







投稿された写真には、水色と淡い緑色のロンパースを着た双子の赤ちゃんの姿が写されています。「生後2カ月になりました！」というメッセージも添えられ、すくすくと成長している様子がうかがえます。









中川さんは「ちいさな命をまもるために、たくさんの人のチカラを借りてここまで来られました、ありがとうございます！」と感謝の気持ちも。また「たまごクラブ、まだ中期だった頃だからおなかの中にいたんだね 個性はっきりな双子が生まれました」と、妊娠中の雑誌撮影を振り返る写真も公開されています。







仕事に関しても「わたしはナレーションのお仕事してきましたよ じわじわお仕事復帰！でまたすぐ声のお仕事からの コミコンイベント、ラジオ生放送が控えています」と活動再開を報告。「感覚を取り戻せるようがんばろう 身体がまだ全然戻ってないけど」と育児と仕事の両立への決意も語っています。













投稿の最後には「鹿児島のタカエビ 双子のハートえび 近くにいくとスカシカシパンもカラフルにいっぱいついてるよ！はやくみにいきたいな」と、コメントし投稿を締めくくりました。







この投稿に、「２か月、おめでとうございます」「もう２ヶ月経ちましたか、早いものですね」「しょこたんを見上げてみてるのが、可愛いすぎますー」「双子ちゃんたち、むちむちでかわいい！ママのおかげですくすく育ってるね」などの声が寄せられています。



