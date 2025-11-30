実家は「固定電話」をいまだに使っています。来年4月から「年2640円」値上げされるそうですし、これを機に“解約すべき”でしょうか？ 契約のメリットも解説

固定電話の基本料金はいくら値上がりする？

固定電話の回線には次の3種類があります。



・メタル回線：従来型のメタルケーブルを使った電話回線

・光回線：光ファイバーを使う回線（ひかり電話など）

・ワイヤレス固定電話：携帯電話の通信網を利用

今回、NTT東日本と西日本が発表した値上げの対象は、このうちメタル回線を使う固定電話であり、光回線やワイヤレス固定電話は対象外です。具体的な値上げ額は、住宅用で月220円、事務用で月330円です。

住宅用固定電話の基本料金は、回線設備の違いにより複数の区分がありますが、最も利用が多い「3級取扱所」という区分では、現在月1870円の基本料金が2090円（付帯サービスなしの場合）になります。

また、NTTは老朽化が進むメタル回線を2035年度までに段階的に廃止する計画です。維持管理コストの増加や部品の調達難が背景にあり、光回線やワイヤレス固定電話などの次世代サービスへの移行を進める方針です。



固定電話を契約しておくメリットとは？

先ほど解説した通り、回線の種類によっては値上げやサービス終了が見込まれる一方で、固定電話を契約することにはいくつかのメリットがあります。代表的なものをあげると次のとおりです。



・停電時でも通話が可能な機種があり、災害時の連絡手段として安心できる

・緊急通報時（110番、119番）に、位置情報が自動的に伝わるので通報しやすい

・長年使ってきた電話番号を維持できるため、連絡先を変更する手間が省ける

高齢者世帯や防災対策を重視する家庭で解約を検討する場合、これらのメリットも含めて、総合的に判断することが必要です。



利用状況に合わせて固定電話契約を見直そう

2026年4月からの値上げにより、メタル回線を利用する住宅用固定電話では、月220円、年間で2640円の固定費増となることが見込まれます。大きな負担ではないと感じる人もいるかもしれませんが、固定電話をほとんど使用していない場合や、スマートフォンで代替できる家庭では、契約を見直すチャンスともいえます。

一方、防災面での安心感や緊急通報の利便性など、固定電話ならではの価値も残っています。今回の値上げをきっかけに、現在の利用状況をふまえ、契約を継続するかどうかを改めて考えてみてはいかがでしょうか。



執筆者 : 東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士