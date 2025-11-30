TWICEジヒョ、脚線美際立つ肌見せブラックコーデが話題「大人っぽくて見惚れる」「目が離せない」
【モデルプレス＝2025/11/30】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が11月28日、自身のInstagramを更新。脚線美際立つブラックコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気KPOP美女「セクシー」美脚透ける肌見せコーデ
ジヒョは「＃MissSixtyxKnwls」とハッシュタグを添え、洗練されたスタイリングを公開。黒のノースリーブトップスにショート丈のボトムス、透け感のあるタイツと膝丈ブーツを合わせたシックなブラックコーディネートで、引き締まった脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「完璧なスタイル」「ブラックコーデがかっこいい」「大人っぽくて見惚れる」「目が離せない美しさ」「凛として綺麗」「セクシー」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
